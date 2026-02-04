Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariAmbienteAssociazionismo › Confagricoltura Sassari Olbia conferma Stefano Taras
S.A. 19:14
Confagricoltura Sassari Olbia conferma Stefano Taras
Stefano Taras è stato riconfermato alla guida dell’organizzazione di categoria agricola interprovinciale fino al 2029. Lo ha deciso il Consiglio direttivo convocato a Sassari, nella sede dell’associazione in via Cavour 55, con i lavori coordinati dal direttore Giannetto Arru Bartoli
Confagricoltura Sassari Olbia conferma Stefano Taras

SASSARI – Il presidente uscente dell’Unione di Confagricoltura Sassari Olbia-Tempio, Stefano Taras, è stato riconfermato alla guida dell’organizzazione di categoria agricola interprovinciale fino al 2029. Lo ha deciso il Consiglio direttivo convocato a Sassari, nella sede dell’associazione in via Cavour 55, con i lavori coordinati dal direttore Giannetto Arru Bartoli.

Insieme a Taras, già presidente di Confagricoltura Sardegna dal dicembre 2024, sono stati eletti nel nuovo gruppo dirigente: Antonio Pinna (presidente onorario), Matteo Luridiana (vicepresidente), Salvatore Pisanu (vicepresidente), Bachisio Basoli (comitato di presidenza), Pancrazio Piana (comitato di presidenza). Come consiglieri sono stati votati: Giorgia Ballero, Sebastiano Barra, Andrea Deriu, Baingio A. Delogu, Sebastiano Fara, Andrea Nurra, Giovanni I. Occhioni, Daniela Pinna, Nicola Leonardo Pinna, Salvatore Pisanu, Alessandro Ruggiu e Umberto Soletta. Fanno parte invece del collegio sindacale: Lorenzo Sini (presidente) e i consiglieri Giuseppe Barra e Vincenzo Lavosi.

«Con il consiglio direttivo di oggi abbiamo creato le migliori condizioni per la riorganizzazione di un gruppo dirigente che dovrà accompagnare la nostra organizzazione del nord Sardegna verso sfide importanti sul piano del rilancio e della valorizzazione agricola e agroalimentare del nostro territorio”. Lo ha detto il presidente Stefano Taras nel commentare la rielezione e nell’augurare un buon lavoro a tutti gli associati del direttivo che accompagneranno le attività dei prossimi tre anni di Confagricoltura Sassari Olbia-Tempio» ha commentato Taras.

Nelle foto: il nuovo gruppo dirigente e il presidente Stefano Taras
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:02
Nuovi progetti e partners per Accademia Kérberos
L’Associazione volontari della Biblioteca San Michele e la Società Umanitaria di Alghero entrano ufficialmente a far parte del progetto di Accademia Mutimediale Kérberos, un progetto culturale indipendente dedicato alla formazione e all’approfondimento dei linguaggi contemporanei del fumetto e dell’audiovisivo
11:22
Laboratori per bimbi e ragazzi ad Alghero
I laboratori teorico-pratici dell´Associazione Culturale Maestrale comprenderanno la conoscenza della normativa e dei modelli di governance, gli incontri con i dirigenti, gli esperti e gli operatori, la visita alle strutture, l’elaborazione d’idee e proposte, alcuni workshop ed un evento finale per ciascun laboratorio
4/2/2026
Civiltà nuragica e filatelia: Convegno ad Alghero
Introdurrà l’incontro il presidente della Società di Mutuo Soccorso Massimiliano Fois, mentre il relatore sarà il presidente del Circolo filatelico algherese Salvatore Picconi, che con la sua collezione sulla civiltà nuragica, ha fatto numerose esposizioni sia in Italia che all’estero
14/1Longevità e blue zones: convegno a Sassari
3/1Autismo: domenica un incontro ad Alghero
2/1Sabato 3 gennaio raccolta sangue a Sant´Agostino
22/12Un altro anno se ne va....
18/12Racconti di Natale per Gaza ad Alghero
18/12Da orti urbani ai gruppi di acquisti: nuova sfida a Sassari
18/12Rotary Club Alghero, auguri e solidarietà
12/12Aggiornato Piano Protezione Civile e fondi al volontariato
26/11Fois presidente Società Operaia Mutuo Soccorso Alghero
25/11Consorzio Carrabuffas, rinnovati i vertici
« indietro archivio associazionismo »
6 febbraio
Eventi estivi Anfiteatro: domande in scadenza
6 febbraio
Vigili verso lo sciopero ad Alghero. E´ scontro aperto con Porta Terra
6 febbraio
Cardiologia: visite gratuite a Sassari



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)