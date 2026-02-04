S.A. 19:14 Confagricoltura Sassari Olbia conferma Stefano Taras Stefano Taras è stato riconfermato alla guida dell’organizzazione di categoria agricola interprovinciale fino al 2029. Lo ha deciso il Consiglio direttivo convocato a Sassari, nella sede dell’associazione in via Cavour 55, con i lavori coordinati dal direttore Giannetto Arru Bartoli



SASSARI – Il presidente uscente dell’Unione di Confagricoltura Sassari Olbia-Tempio, Stefano Taras, è stato riconfermato alla guida dell’organizzazione di categoria agricola interprovinciale fino al 2029. Lo ha deciso il Consiglio direttivo convocato a Sassari, nella sede dell’associazione in via Cavour 55, con i lavori coordinati dal direttore Giannetto Arru Bartoli.



Insieme a Taras, già presidente di Confagricoltura Sardegna dal dicembre 2024, sono stati eletti nel nuovo gruppo dirigente: Antonio Pinna (presidente onorario), Matteo Luridiana (vicepresidente), Salvatore Pisanu (vicepresidente), Bachisio Basoli (comitato di presidenza), Pancrazio Piana (comitato di presidenza). Come consiglieri sono stati votati: Giorgia Ballero, Sebastiano Barra, Andrea Deriu, Baingio A. Delogu, Sebastiano Fara, Andrea Nurra, Giovanni I. Occhioni, Daniela Pinna, Nicola Leonardo Pinna, Salvatore Pisanu, Alessandro Ruggiu e Umberto Soletta. Fanno parte invece del collegio sindacale: Lorenzo Sini (presidente) e i consiglieri Giuseppe Barra e Vincenzo Lavosi.



«Con il consiglio direttivo di oggi abbiamo creato le migliori condizioni per la riorganizzazione di un gruppo dirigente che dovrà accompagnare la nostra organizzazione del nord Sardegna verso sfide importanti sul piano del rilancio e della valorizzazione agricola e agroalimentare del nostro territorio”. Lo ha detto il presidente Stefano Taras nel commentare la rielezione e nell’augurare un buon lavoro a tutti gli associati del direttivo che accompagneranno le attività dei prossimi tre anni di Confagricoltura Sassari Olbia-Tempio» ha commentato Taras.



Nelle foto: il nuovo gruppo dirigente e il presidente Stefano Taras