«La continuità aerea non regola il turismo»
Cor 19:11
«La continuità aerea non regola il turismo»
L’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca in replica ad alcune polemiche sorte da Federalberghi sul nuovo bando della continuità aerea da e per i tre aeroporti sardi di Alghero, Cagliari e Olbia
CAGLIARI - «La continuità territoriale nasce per tutelare il diritto alla mobilità dei sardi, come previsto dai regolamenti europei sugli oneri di servizio pubblico. Non è lo strumento che può regolare il mercato turistico», dichiara l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca in replica ad alcune polemiche sorte da Federalberghi sul nuovo bando della continuità aerea da e per i tre aeroporti sardi di Alghero, Cagliari e Olbia. Sul tema del tetto massimo alle tariffe per i non residenti, l’assessora precisa: «La Regione ha proposto, nelle interlocuzioni con la Commissione Europea, l’introduzione di un limite alle tariffe anche per il libero mercato. Questa ipotesi non è stata accolta perché considerata potenzialmente lesiva della libera concorrenza e quindi esposta a possibili ricorsi o procedure di infrazione. Inserire una clausola giuridicamente fragile avrebbe significato mettere a rischio l’intero impianto della nuova continuità territoriale».

Quanto all’allarme rincari, l’Assessorato sottolinea che allo stato attuale non si registrano tariffe fuori mercato. «Le simulazioni sulle tratte assegnate dal 29 marzo in poi mostrano che ad oggi è possibile viaggiare in qualsiasi giornata con una tariffa in libero mercato che raramente sono superiori ai 70 euro, anche nei periodi di picco o di alta stagione. Parliamo di prezzi assolutamente congrui per una destinazione turistica ad alta domanda nel pieno della stagione estiva o dei picchi festivi. È evidente che chi acquista un volo all’ultimo minuto in libero mercato verso una meta come la Sardegna nei periodi di punta non può aspettarsi prezzi più bassi di quelli pervisti per i passeggeri residenti o le altre categorie agevolate», osserva l’assessora. La dinamica dei prezzi, inoltre, non riguarda esclusivamente l’Isola. «L’intero mercato europeo sta vivendo una fase di forte domanda a fronte di un’offerta limitata, con flotte difficili da reperire e infrastrutture non sempre adeguate. Situazioni analoghe si registrano in Sicilia, in Puglia e anche nelle Baleari, dove nei prossimi periodi festivi diverse tariffe per i non residenti superano spesso i 100 euro».

L’assessora richiama quindi un principio di equilibrio: «Il mercato aereo non soggetto a oneri di servizio pubblico segue le stesse regole di tutti i mercati liberi, compreso quello alberghiero, che negli ultimi anni ha registrato aumenti significativi delle tariffe. Non possiamo invocare il libero mercato solo quando ci conviene per gli altri settori economici senza una previa analisi critica del proprio». Va sottolineato che nuova continuità territoriale così come è stata concepita rappresenta un’infrastruttura stabile anche per il turismo: frequenze garantite, copertura di tutte le fasce orarie, collegamenti costanti durante tutto l’anno e un network di collegamenti verso l'Europa e il resto del mondo che sicuramente favorirà in primis il settore turistico. «È una base solida su cui costruire competitività, ma non può sostituirsi alle dinamiche del mercato turistico», sottolinea l’assessora.

«Siamo sempre stati aperti a qualsiasi forma di dialogo, come è evidente dalle tante integrazioni e esigenze che abbiamo accolto nel nuovo modello, ma saremmo miopi se pensassimo di affrontare un tema così complesso come quello della competitività del prodotto turistico sardo individuando come unica criticità un fattore quale il trasporto aereo. Se così fosse non sconteremmo la concorrenza di altri contesti geografici equiparabili al nostro». «La Regione ha fatto tutto ciò che era giuridicamente possibile per tutelare i sardi e rafforzare il sistema delle categorie agevolate, includendo per la prima volta i parenti dei residenti e i lavoratori anche d'estate. Ora serve uno sforzo condiviso per rendere la Sardegna competitiva tutto l’anno», conclude l’assessora.
17 febbraio
«Acqua irrigua, scandalo nella Nurra»
17 febbraio
Mariotti, via alla riqualificazione
17 febbraio
Welcome to Alghero, rinnovato il direttivo



