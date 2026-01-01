S.A. 13:25 Sabato 3 gennaio raccolta sangue a Sant´Agostino Dalle ore 8 alle ore 12, presso Largo Guillot, sarà presente l´Autoemoteca con l´equipe medica dell´AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue



ALGHERO - L'Avis Comunale di Alghero in occasione della festa patronale del Santissimo Gesù, in collaborazione con la Parrocchia, il Comitato Area Sant'Agostino e il Centro Commerciale Naturale, Polizia Locale Alghero e Centro Trasfusionale di Alghero organizzano una raccolta di sangue sabato 3 gennaio. Dalle ore 8 alle ore 12, presso Largo Guillot, sarà presente l'Autoemoteca con l'equipe medica dell'AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue. «Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria in atto e una sensibile riduzione delle donazioni, si invitano tutti i donatori a donare il sangue sia presso il mezzo mobile di raccolta o presso il centro trasfusionale della nostra città»: l'appello degli organizzatori. Dopo la colazione sarà offerta una colazione.