Alguer.itnotiziealgheroCulturaAssociazionismo › Nuovi progetti e partners per Accademia Kérberos
S.A. 15:02
Nuovi progetti e partners per Accademia Kérberos
L’Associazione volontari della Biblioteca San Michele e la Società Umanitaria di Alghero entrano ufficialmente a far parte del progetto di Accademia Mutimediale Kérberos, un progetto culturale indipendente dedicato alla formazione e all’approfondimento dei linguaggi contemporanei del fumetto e dell’audiovisivo
Nuovi progetti e partners per Accademia Kérberos

ALGHERO - Accademia Mutimediale Kérberos è un progetto culturale indipendente dedicato alla formazione e all’approfondimento dei linguaggi contemporanei del fumetto e dell’audiovisivo che si avvale di docenti professionisti di caratura internazionale. Nato come spazio di confronto e studio, il progetto, patrocinato dalla Fondazione Sardegna e dal Comune di Alghero - Assessorato alla Cultura, e col paternariato della FASI, dal 2023 ha già realizzato diverse edizioni che hanno incluso incontri pubblici, laboratori, proiezioni e momenti di analisi, coinvolgendo studenti, professionisti del settore e pubblico interessato.

Le edizioni precedenti, già ospitate nei locali della Biblioteca San Michele e nella Mediateca della Società Umanitaria, hanno registrato una partecipazione costante e un riscontro positivo, confermando l’interesse per una proposta formativa capace di coniugare ricerca, pratica e riflessione critica. Accademia Mutimediale Kérberos si è così consolidata come un atteso appuntamento riconoscibile nel panorama culturale del territorio. Alla luce dei risultati ottenuti, il progetto avvia ora una nuova fase di sviluppo: l’Associazione volontari della Biblioteca San Michele e la Società Umanitaria di Alghero rinnovano il proprio impegno ed entrano ufficialmente a far parte del progetto di Accademia Mutimediale Kérberos, in qualità di partner.

Il partenariato con queste due istituzioni rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto nelle edizioni precedenti e rafforza il legame tra il progetto, il territorio e le realtà culturali storiche. La collaborazione consentirà di ampliare le attività, gli spazi e le opportunità formative delle prossime edizioni. Accademia Mutimediale Kerberos prosegue così il proprio percorso di crescita, confermando la continuità del progetto e ponendo le basi per un ulteriore sviluppo delle attività future.
