S.A. 11:22 Laboratori per bimbi e ragazzi ad Alghero I laboratori teorico-pratici dell´Associazione Culturale Maestrale comprenderanno la conoscenza della normativa e dei modelli di governance, gli incontri con i dirigenti, gli esperti e gli operatori, la visita alle strutture, l’elaborazione d’idee e proposte, alcuni workshop ed un evento finale per ciascun laboratorio



ALGHERO - Martedì 10 febbraio ad Alghero verrà illustrato il nuovo percorso formativo 2026 promosso dall’Associazione Culturale Maestrale, con il patrocinio del Comune di Alghero ed il sostegno della Fondazione di Sardegna. Nell’ambito del 2026 verranno sviluppati in città 5 laboratori tematici: sanità; infrastrutture e trasporti; città dei bambini; innovazione e ricerca; welfare, giovani e inclusione sociale.



I laboratori teorico-pratici comprenderanno la conoscenza della normativa e dei modelli di governance, gli incontri con i dirigenti, gli esperti e gli operatori, la visita alle strutture, l’elaborazione d’idee e proposte, alcuni workshop ed un evento finale per ciascun laboratorio. Con l’occasione, verrà fatto anche il rendiconto della scuola “Progetto Città Nord Ovest” che si concluderà il 19-21 febbraio prossimi a Roma, con la visita didattica al Senato della Repubblica e alla sede italiana del Parlamento Europeo.



Parteciperanno il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, il presidente dell’Associazione Maestrale Roberto Tedde ed il socio-fondatore Mario Bruno, i dirigenti scolastici Mario Peretto e Angelo Parodi e la giornalista Erika Pirina che, nell’ambito del progetto, coordina il laboratorio “Città dei bambini”.



Nella foto: Mario Bruno