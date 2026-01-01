Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroTurismoTurismo › Welcome to Alghero, rinnovato il direttivo
Cor 18:05
Welcome to Alghero, rinnovato il direttivo
La più grande associazione dell'extraalbeghiero in città conferma Gabriele Catogno alla presidenza. A febbraio hanno ripreso i corsi riservati agli operatori del comparto
Welcome to Alghero, rinnovato il direttivo

ALGHERO - E' stato rinnovato nei giorni scorsi il direttivo di Welcome to Alghero, la più grande associazione dell'extraalberghiero in città, oltre che promotrice di una rete di attività ed esperienze nel territorio. Confermato Gabriele Catogno alla presidenza, Elena Fanciulli nel ruolo di vicepresidente, Annarosa Pinna, Davide Simula, Federico Mocci, Francesca Piras, Matteo Obinu e Sara Alivesi (consiglieri). L'assemblea si è svolta nella sede locale di Confcommercio, in cui da un anno Welcome è entrata far parte con l'obiettivo di creare nuove sinergie nel comparto, per la lotta all'abusivismo e il miglioramento sulla qualità del servizi e della formazione.

«Felice di essere stato ancora scelto alla guida dell'associazione e ringrazio i membri del Direttivo per la disponibilità dimostrata a realizzare un nuovo triennio di eventi e impegni per gli associati. Abbiamo già iniziato la formazione annuale e proseguiremo durante l'anno con altri progetti, per la città e il suo territorio» le parole del presidente Gabriele Catogno. All'apertura dei corsi era presente anche Salvatore Brichetto, il vicepresidente Confcommercio Nord Sardegna che ha commentato: «Il 12 febbraio si è svolta l'inaugurazione del Corso di Formazione per Operatori della Ricettività Extra Alberghiera, organizzato presso la sede di Confcommercio Alghero. Durante l'incontro, il Dott. Marcello Mastino ha approfondito gli aspetti amministrativi e fiscali del settore, illustrando con esempi pratici le problematiche affrontate dagli operatori già attivi e gli adempimenti a cui sono sottoposti».

Nel suo saluto, Brichetto ha ribadito l'impegno di Confcommercio nel supportare costantemente gli operatori evidenziando i servizi messi a loro disposizione. Inoltre ha illustrato le nuove linee normative regionali in corso di discussione con l’Assessorato al Turismo Artigianato e Commercio. L'evento è stato un'importante occasione di aggiornamento e confronto tra operatori, offrendo strumenti e soluzioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza le novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio 2026. Il 12 febbraio, dunque, ha preso il via una nuova edizione dei corsi annuali per gli operatori del settore extra-alberghiero con una sessione dedicata agli "Aspetti amministrativi e fiscali" con il relatore Marcello Mastino; il 19 si proseguirà con Christian Henry che parlerà dell'"Accesso agli ospiti con sistemi innovativi". Il mese si concluderà il 26 con Giovanni Pinna che terrà una relazione sul "Web Marketing e social"; infine l'ultimo appuntamento sarà giovedì 5 marzo con "Igiene e sicurezza" a cura di Paolo Cossu.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/2ntelligenza artificiale e aziende turistiche
12/2Eventi tradizione identitaria: via al bando
11/2Sardegna dei record in vetrina alla Bit
11/2«Su Fondazione Avs e M5S non si nascondano»
9/2Sardegna presente alla 46ma edizione della Bit
6/2Eventi estivi Anfiteatro: domande in scadenza
28/1Cagliari tra le mete più ambite del 2025
28/1Riti Settimana Santa: pubblicato il bando
18/1«Mega yacht, investire sulla blue economy»
14/1Giro Sardegna occasione di promozione
« indietro archivio turismo »
17 febbraio
«Acqua irrigua, scandalo nella Nurra»
17 febbraio
Mariotti, via alla riqualificazione
17 febbraio
«La continuità aerea non regola il turismo»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)