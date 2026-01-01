Cor 18:05 Welcome to Alghero, rinnovato il direttivo La più grande associazione dell'extraalbeghiero in città conferma Gabriele Catogno alla presidenza. A febbraio hanno ripreso i corsi riservati agli operatori del comparto



ALGHERO - E' stato rinnovato nei giorni scorsi il direttivo di Welcome to Alghero, la più grande associazione dell'extraalberghiero in città, oltre che promotrice di una rete di attività ed esperienze nel territorio. Confermato Gabriele Catogno alla presidenza, Elena Fanciulli nel ruolo di vicepresidente, Annarosa Pinna, Davide Simula, Federico Mocci, Francesca Piras, Matteo Obinu e Sara Alivesi (consiglieri). L'assemblea si è svolta nella sede locale di Confcommercio, in cui da un anno Welcome è entrata far parte con l'obiettivo di creare nuove sinergie nel comparto, per la lotta all'abusivismo e il miglioramento sulla qualità del servizi e della formazione.



«Felice di essere stato ancora scelto alla guida dell'associazione e ringrazio i membri del Direttivo per la disponibilità dimostrata a realizzare un nuovo triennio di eventi e impegni per gli associati. Abbiamo già iniziato la formazione annuale e proseguiremo durante l'anno con altri progetti, per la città e il suo territorio» le parole del presidente Gabriele Catogno. All'apertura dei corsi era presente anche Salvatore Brichetto, il vicepresidente Confcommercio Nord Sardegna che ha commentato: «Il 12 febbraio si è svolta l'inaugurazione del Corso di Formazione per Operatori della Ricettività Extra Alberghiera, organizzato presso la sede di Confcommercio Alghero. Durante l'incontro, il Dott. Marcello Mastino ha approfondito gli aspetti amministrativi e fiscali del settore, illustrando con esempi pratici le problematiche affrontate dagli operatori già attivi e gli adempimenti a cui sono sottoposti».



Nel suo saluto, Brichetto ha ribadito l'impegno di Confcommercio nel supportare costantemente gli operatori evidenziando i servizi messi a loro disposizione. Inoltre ha illustrato le nuove linee normative regionali in corso di discussione con l’Assessorato al Turismo Artigianato e Commercio. L'evento è stato un'importante occasione di aggiornamento e confronto tra operatori, offrendo strumenti e soluzioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza le novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio 2026. Il 12 febbraio, dunque, ha preso il via una nuova edizione dei corsi annuali per gli operatori del settore extra-alberghiero con una sessione dedicata agli "Aspetti amministrativi e fiscali" con il relatore Marcello Mastino; il 19 si proseguirà con Christian Henry che parlerà dell'"Accesso agli ospiti con sistemi innovativi". Il mese si concluderà il 26 con Giovanni Pinna che terrà una relazione sul "Web Marketing e social"; infine l'ultimo appuntamento sarà giovedì 5 marzo con "Igiene e sicurezza" a cura di Paolo Cossu.