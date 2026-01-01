S.A. 17:51 Parco Tepilora: bando per nuovi progetti La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 31 gennaio. Saranno erogati contributi di importo compreso tra 1000 e 5000euro per singolo progetto



BITTI - Il Parco naturale regionale di Tepilora ha pubblicato l’avviso per la concessione dei contributi e del patrocinio, per l’annualità 2026, a favore di soggetti terzi, pubblici e/o privati a copertura parziale dei costi di interventi, attività o iniziative che abbiano caratteristiche di sostenibilità ambientale, dirette alla promozione sportiva, culturale, economica, sociale e civile del territorio del Parco, anche attraverso manifestazioni, stage, mostre, azioni di integrazione, seminari, corsi, convegni, fiere.



La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 31 gennaio. Saranno erogati contributi di importo compreso tra 1000 e 5000euro per singolo progetto. Il contributo sarà concesso fino a un massimo dell’80% dei costi sostenuti, mentre il 20% sarà a carico del beneficiario e potrà essere garantito anche con prestazioni di carattere non economico e/o di volontariato, adeguatamente documentate.



«La pubblicazione di questo avviso rafforza la volontà del Parco di Tepilora nel favorire le attività di promozione e valorizzazione dei territori dell’area protetta, coinvolgendo soggetti pubblici e privati che hanno a cuore lo sviluppo delle comunità partendo dai temi di ambiente, cultura, tradizioni, agricoltura, archeologia e storia. Obiettivo di questi interventi è inoltre quello di favorire la collaborazione tra diversi soggetti, la creazione e il rafforzamento delle reti d’impresa tra privati e associazioni, così da promuovere le peculiarità di questa zona della Sardegna tra i residenti, a iniziare dai più giovani e dalle realtà scolastiche, e soprattutto tra i tanti visitatori che la raggiungeranno nelle diverse stagioni» ha spiegato il presidente del Parco, Martino Sanna.