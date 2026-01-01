Alguer.it
Contributo strutturale al Parco. «Positivo ma ancora insufficiente»
Cor 17:55
Contributo strutturale al Parco
«Positivo ma ancora insufficiente»
Il contributo di 100mila euro previsto nel bilancio triennale di recente approvazione ad Alghero viene definito da Christian Mulas come un segnale politico che va nella giusta direzione, ma non ancora del tutto sufficiente
ALGHERO - «Segnale positivo per il Parco di Porto Conte, ma servono risorse adeguate». Parole di Christian Mulas, all'indomani dell'approvazione in consiglio comunale del bilancio di previsione del Comune di Alghero, atto centrale e strategico per l’azione amministrativa, che rappresenta il cuore delle scelte politiche e l’indirizzo complessivo dell’Amministrazione.

«Accolgo con favore l’inserimento, per la prima volta, nel bilancio comunale di un contributo destinato al funzionamento dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte. È un atto importante e doveroso, perché il Comune assume finalmente una responsabilità diretta verso un Parco che ricade interamente sul nostro territorio e che rappresenta un patrimonio strategico per la comunità». Il contributo strutturale di 100 mila euro previsto nel bilancio triennale viene definito da Mulas come un segnale politico positivo, ma non ancora sufficiente.

«I segnali, da soli, non bastano - dice Mulas - servono risorse adeguate. Con questo stanziamento non si garantisce il pieno funzionamento dell’Ente Parco né il raggiungimento delle sue finalità». Da qui l’appello a un impegno più deciso dell’Amministrazione: «Ritengo necessario un rafforzamento immediato dell’impegno finanziario del Comune e chiedo che, già con la prossima variazione di bilancio, il contributo venga almeno raddoppiato. Solo così potremo dimostrare, nei fatti, di credere davvero nel valore strategico del Parco di Porto Conte e nel suo ruolo per lo sviluppo sostenibile del territorio».
29 gennaio
30 gennaio
31 gennaio
