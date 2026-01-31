Cor 19:12 Parco, al direttore ci pensa un Commissario Tutela, sviluppo e investimenti nel segno della trasparenza: Il Direttivo del Parco Regionale di Porto Conte annuncia il percorso avviato per la selezione del nuovo direttore (l´attuale scade a maggio 2026) e l´apertura della nuova area sosta a Casa Gioiosa



ALGHERO - Il Parco guarda al futuro, parla con la città, si confronta alla luce del sole e agisce nella massima trasparenza. È l’approccio partecipativo che il Consiglio Direttivo porta avanti con convinzione, coinvolgendo tutti i comparti nella definizione dei progetti strategici e degli interventi, segnando l’avvio di un nuovo percorso di condivisione delle attività e di fiducia reciproca con le associazioni ambientaliste e tutti i portatori di interesse. «Un percorso di crescita e rinnovata attenzione, fondato sulla tutela ambientale e sulla piena trasparenza amministrativa, principi che guidano l’azione del Parco e ne orientano le scelte». In questo contesto, il Direttivo accoglie con grande soddisfazione la decisione del Comune di Alghero di prevedere una dotazione finanziaria stabile a favore del Parco, così come deliberato nel bilancio dell’Ente di recente approvazione, a conferma dell’attenzione istituzionale e del rafforzamento della capacità operativa dell’area protetta.



In questo quadro, si avvia anche il percorso che porterà all’individuazione del direttore del Parco per il prossimo mandato: è già stata convocata la riunione del Consiglio Direttivo per la giornata di martedì 3 febbraio, durante la quale, tra i numerosi punti all’ordine del giorno, è prevista la delibera di individuazione del commissario da parte del Presidente Emiliano Orrù e dei consiglieri Pais e Carta. «Sarà infatti un commissario esterno di comprovata e indiscussa competenza a gestire la procedura, stante l’impossibilità che la selezione pubblica del nuovo Direttore generale dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte venga curata dal direttore generale uscente e da personale interno che potenzialmente abbia maturato i requisiti per partecipare al reclutamento, a garanzia della massima trasparenza e imparzialità amministrativa».



Tra i numerosi progetti in corso di realizzazione, particolare rilevanza riveste la realizzazione di un’opera pubblica necessaria e non più rinviabile: la nuova area di sosta in prossimità di Casa Gioiosa, che permetterà alle centinaia di migliaia di visitatori che durante il periodo estivo raggiungono la zona di Capo Caccia con le proprie auto, di accedere in sicurezza a un’area di elevato pregio ambientale utilizzando un servizio navetta che, a regime, sarà esclusivamente elettrico. Il progetto, avviato nel 2018, dopo aver superato tutte le fasi di verifica da parte degli enti e aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni, è ora in fase di accantieramento per l’avvio della prima fase dei lavori la cui conclusione è prevista entro l’estate, con il completamento definitivo dell’intervento programmato per la stagione 2027.



«Nei mesi estivi la strada resterà aperta al transito - sottolinea il presidente Emiliano Orrù - ma per i fruitori dei principali attrattori, come la Grotta di Nettuno e la Grotta Verde, non sarà possibile sostare lungo la carreggiata, evitando pericoli per la circolazione e ostruzioni per i mezzi di soccorso. Sui lavori di realizzazione dell’area di sosta, grazie al prezioso lavoro della struttura che opera quotidianamente con straordinario impegno e competenza a Casa Gioiosa, è in corso un proficuo confronto con le associazioni ambientaliste. Gli incontri informativi, alla presenza del RUP, del team di progettisti, dei diversi professionisti coinvolti e dell’impresa che eseguirà i lavori, rappresentano un momento costruttivo che contribuirà a garantire una realizzazione attenta e rispettosa dell’ambiente».



Nella foto: il direttivo del Parco di Porto Conte, Carta, Pais, Orrù