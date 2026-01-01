Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaPolitica › L´Anci adotta la Carta di S’aspru
Cor 7:47
Anci adotta la Carta di S’aspru
La decisione è arrivata dopo un percorso nato dal basso e portato avanti in maniera corale da associazioni laiche e religiose. La firma alla presenza della presidente Daniela Falconi e del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia unitamente a esponenti del mondo dell’associazionismo
L´<i>Anci</i> adotta la Carta di S’aspru

SASSARI - La decisione è arrivata dopo un percorso nato dal basso e portato avanti in maniera corale da associazioni laiche e religiose quali “Intrecci Culturali”, Laudati SI”, le ACLI e il comitato “Fermiamo la guerra” . Un percorso fatto di incontri e raccolta firme culminato oggi a Sassari alla presenza della presidente ANCI Daniela Falconi e del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia unitamente a esponenti del mondo dell’associazionismo.

La Carta di S’Aspru, nata da associazioni laiche e religiose e già firmata da oltre mille cittadini, diventa ora un riferimento condiviso.

Con l’adozione della Carta di S’Aspru da parte dell’ANCI si è realizzato un passo importante per rafforzare l’impegno delle amministrazioni comunali sul dialogo, la non violenza e il ripudio della guerra, rilanciando fra l'altro la proposta di istituire assessori o delegati alla Pace in ogni comune sardo. La Carta di S’aspru da oggi si pone nuovi obiettivi: portare simbolicamente la Carta ad Assisi, rafforzare il dialogo tra istituzioni e società civile e promuovere una legge regionale sulla pace.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
22:08
Odio su Pais: solidali e preoccupati
Arriva da Fratelli d´Italia piena e convinta solidarietà al consigliere comunale Michele Pais per i gravi commenti d’odio di cui è stato destinatario, fino all’augurio di una malattia come strumento di aggressione politica. «Preoccupazione per i toni adottati dall’assessore Daga»
15:51
Tedde Vs Licheri: «è il regista del caos in Regione»
Marco Tedde, consigliere nazionale di Forza Italia entra nella polemica all´interno del Campo Largo e attacca il segretario regionale del Movimento 5 Stelle: ha una scarsa conoscenza della reale situazione della sanità sarda
14:44
«Togliere le chiavi di Sassari a Francesca Albanese»
Depositata una mozione di Fratelli d´Italia che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale, per la revoca del provvedimento sulla concessione delle chiavi della città alla relatrice ONU Francesca Albanese
13:15
Consiglio, il 2026 inizia in seconda convocazione
Per il primo consiglio comunale del 2026 il presidente della massima assise di Alghero, Mimmo Pirisi, sceglie la strada della seconda convocazione per mettere al riparo da eventuali problemi di numero legale la validità della seduta: diverse questioni aperte in seno alla maggioranza
30/12«Cacciotto amministra bene»
30/12«La bocciatura arriva dal Campo Largo»
27/12Mario Bruno: Si rafforzi l´esecutivo
23/12Treno a idrogeno, una delusione unica
20/12La miopia politica guarita all’improvviso
18/12Da Regione 15 mln per Consorzio Predda Niedda
18/12«Crisi abitativa: Soldi spesi e il nulla»
18/12Sale regionali a donne illustri: c´è l´algherese Valsecchi
17/12Autoaccuse: sprechi, immobilismo. «Colpita al cuore azione politica»
13/12«Protezione civile, sostenere le associazioni»
« indietro archivio politica »
8 gennaio
«Almeno una fontana nell'Esso abbandonato»
7 gennaio
Furti nel Sulcis: sette arresti, due algheresi
9 gennaio
Rottamazione dei tributi locali. «Si scelga di stare coi fragili»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)