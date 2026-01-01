Cor 7:47 L´Anci adotta la Carta di S’aspru La decisione è arrivata dopo un percorso nato dal basso e portato avanti in maniera corale da associazioni laiche e religiose. La firma alla presenza della presidente Daniela Falconi e del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia unitamente a esponenti del mondo dell’associazionismo



SASSARI - La decisione è arrivata dopo un percorso nato dal basso e portato avanti in maniera corale da associazioni laiche e religiose quali “Intrecci Culturali”, Laudati SI”, le ACLI e il comitato “Fermiamo la guerra” . Un percorso fatto di incontri e raccolta firme culminato oggi a Sassari alla presenza della presidente ANCI Daniela Falconi e del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia unitamente a esponenti del mondo dell’associazionismo.



La Carta di S’Aspru, nata da associazioni laiche e religiose e già firmata da oltre mille cittadini, diventa ora un riferimento condiviso.



Con l’adozione della Carta di S’Aspru da parte dell’ANCI si è realizzato un passo importante per rafforzare l’impegno delle amministrazioni comunali sul dialogo, la non violenza e il ripudio della guerra, rilanciando fra l'altro la proposta di istituire assessori o delegati alla Pace in ogni comune sardo. La Carta di S’aspru da oggi si pone nuovi obiettivi: portare simbolicamente la Carta ad Assisi, rafforzare il dialogo tra istituzioni e società civile e promuovere una legge regionale sulla pace.