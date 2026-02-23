Alguer.it
S.A. 11:00
«Maria Pia e sport: stop alle narrazioni»
Gli azzurri sottolineano che gli interventi al Palacongressi e nell’area di Maria Pia trovano copertura in risorse regionali stanziate nella precedente Amministrazione e chiedono un cronoprogramma e una visione chiara
ALGHERO – «Leggiamo dichiarazioni altisonanti dell’amministrazione sulla costruzione di un presunto “sistema sportivo. Sarebbe opportuno, però, ristabilire la verità dei fatti. Il progetto è frutto di un lavoro impostato negli anni precedenti, oggi eventualmente rimodulato ma non certo concepito dall’attuale giunta. Rivendicare come propria una pianificazione ereditata è esercizio levantino, privo di correttezza istituzionale e onestà intellettuale». Lo dichiara in una nota il Gruppo consiliare di Forza Italia.

Gli azzurri sottolineano che gli interventi al Palacongressi e nell’area di Maria Pia trovano copertura in risorse regionali stanziate nel periodo in cui governavano Alghero: «Oggi si evocano genericamente recinzioni, videosorveglianza e reti tecnologiche, ma non si chiarisce quale sia la visione complessiva né quali siano gli ulteriori impianti in programma. Parlare di “rete” senza indicarne l’architettura rischia di essere una formula suggestiva, non una strategia. La palestra geodetica? Anche quella è frutto di una scelta politica, progettuale e finanziaria assunta in precedenza. Se si completano opere avviate, è un bene per la città. Ma non si può riscrivere la cronologia amministrativa».

Il Gruppo di Forza Italia conclude con una valutazione politica più ampia: «Assistiamo a un uso ricercato del linguaggio, a una narrazione levigata che tenta di trasformare la gestione ordinaria di progetti ereditati in una svolta epocale. Ma dietro l’enfasi lessicale resta una evidente afasia politica e la pesante difficoltà a imprimere una direzione nuova. Manca l’elenco delle ulteriori opere, manca un cronoprogramma organico, manca una visione che vada oltre l’esecuzione di ciò che è stato già finanziato. Lo sport è una cosa seria. Non è materia per retoriche edulcorate né per appropriazioni indebite postume di velleitari assessori che violentano ChatGPT. È programmazione, è progetto, investimento strutturale, è responsabilità e serietà politica. E su questo terreno il confronto sarà rigoroso, perché Alghero merita verità, non narrazioni».
