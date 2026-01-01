Alguer.it
12:40
Europa Verde in «controtendenza» ad Alghero
In un momento di fortissima disaffezione per la politica, la compagine di Alleanza Verdi e Sinistra scommette sull´apertura di una nuova sede di partito nella città di Alghero. I consiglieri comunali Beatrice Podda e Giampietro Moro
ALGHERO - «Uno spazio di democrazia viva, fatto di idee, confronto, ascolto e relazioni. È il primo passo di un percorso che abbiamo tracciato in questi mesi». Parole di Beatrice Podda, la consigliera comunale di Alghero, co-portavoce provinciale per Europa Verde, che ieri (lunedì) ha inaugurato la nuova sede in via Pascoli. In un momento di fortissima disaffezione per la politica, la compagine di Alleanza Verdi e Sinistra scommette sulla partecipazione: Presenti tutti i referenti politico-amministrativi del gruppo provinciale, l'assessore regionale alle Opere Pubbliche Antonio Più, il sindaco Raimondo Cacciotto, numerosi consiglieri comunali, assessori e dirigenti di partito.

