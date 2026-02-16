S.A. 12:26 «Fondo locazioni: Amministrazione taglia vantaggi» Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione consiliare per chiedere chiarimenti sulla mancata applicazione dell’incremento fino al 25% dei limiti ISEE nei bandi comunali per il contributo integrativo ai canoni di locazione



ALGHERO - Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione consiliare per chiedere chiarimenti sulla mancata applicazione dell’incremento fino al 25% dei limiti ISEE nei bandi comunali per il contributo integrativo ai canoni di locazione. «Fino al bando 2023 il Comune di Alghero applicava questa facoltà prevista dalla normativa nazionale per i nuclei in condizioni di particolare debolezza sociale: anziani ultrasessantacinquenni, persone con disabilità, famiglie monogenitoriali, nuclei numerosi o in emergenza abitativa. Dall’agosto 2024 questa previsione è scomparsa, restringendo di fatto la platea dei beneficiari proprio mentre la Regione Sardegna ha incrementato significativamente le risorse destinate al fondo locazioni» si legge nella nota diffusa dal partito.



«Chiediamo – dichiara Alessandro Cocco – quali motivazioni abbiano portato a questa scelta e se sia stata effettuata una valutazione preventiva dell’impatto sociale. Eliminare una misura di tutela per le fasce più vulnerabili è una decisione politica che può mettere in difficoltà le famiglie più fragili, per questo pensiamo che l'amministrazione debba assumersi la responsabilità di spiegare la scelta e, possibilmente, rivederla». Fratelli d’Italia chiede «se l’Amministrazione intenda ripristinare l’incremento ISEE per le prossime annualità o introdurre strumenti compensativi a tutela delle famiglie più fragili. Le politiche sociali servono per intervenire sulle situazioni di maggior disagio. La distribuzione delle risorse deve dare reale sostegno ai nuclei familiari in reale difficoltà».