Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › Europa Verde inaugura la sede ad Alghero
S.A. 11:50
Europa Verde inaugura la sede ad Alghero
Interverranno il co-portavoce regionale Antonio Piu, il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, e i consiglieri di Europa Verde Beatrice Podda e Gianpietro Moro. L´inaugurazione lunedì 23 febbraio
Europa Verde inaugura la sede ad Alghero

ALGHERO - Lunedì 23 febbraio alle ore 18 si terrà l’inaugurazione della nuova sede di Europa Verde Alghero in via Pascoli 16/A, u«n momento di rafforzamento della presenza politica e organizzativa sul territorio». La nuova sede nasce con l’obiettivo di consolidare il dialogo con la cittadinanza e le realtà associative locali, promuovendo partecipazione, sostenibilità e impegno per uno sviluppo equilibrato della città e del territorio. Interverranno il co-portavoce regionale Antonio Piu, il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, e i consiglieri di Europa Verde Beatrice Podda e Gianpietro Moro.

Nella foto: il co-portavoce regionale Antonio Piu e la consigliera di Europa Verde Beatrice Podda
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:26
«Fondo locazioni: Amministrazione taglia vantaggi»
Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione consiliare per chiedere chiarimenti sulla mancata applicazione dell’incremento fino al 25% dei limiti ISEE nei bandi comunali per il contributo integrativo ai canoni di locazione
16/2/2026
No al 41bis a Cagliari: pullman da Alghero
Il coordinamento di Orizzonte Comune di Alghero e Porto Torres annuncia la propria adesione all’iniziativa promossa dalla consigliera comunale di Ossi, Liana Derudas, che ha organizzato la partecipazione alla manifestazione “No al 41bis” in programma a Cagliari
11/2Sardegna Al Centro: Capuano coordinatore ad Alghero
9/2Chat parallela, maggioranza a pezzi
8/2Progetto Alghero: nuove fratture. Mulas e Colledanchise fuori
6/2«Litigi, salta ennesima commissione»
4/2Giorgio Gadoni commissario Lega Alghero
2/2Forza Italia con gli enti locali: c´è Marco Tedde
31/1Massimo Pintus segretario provinciale Pd
30/1Maria Pia, 125 mila euro per nuova illuminazione
30/1«In via Tarragona una caffetteria sociale»
29/1Non arrendiamoci e torniamo a fare politica
« indietro archivio politica »
19 febbraio
Il Comune pronto ad acquisire 600mq in Centro
19 febbraio
Premio Dessì: nuovo Bando 2026
19 febbraio
Pul: le novità per le coste sarde



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)