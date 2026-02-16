S.A. 11:50 Europa Verde inaugura la sede ad Alghero Interverranno il co-portavoce regionale Antonio Piu, il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, e i consiglieri di Europa Verde Beatrice Podda e Gianpietro Moro. L´inaugurazione lunedì 23 febbraio



ALGHERO - Lunedì 23 febbraio alle ore 18 si terrà l’inaugurazione della nuova sede di Europa Verde Alghero in via Pascoli 16/A, u«n momento di rafforzamento della presenza politica e organizzativa sul territorio». La nuova sede nasce con l’obiettivo di consolidare il dialogo con la cittadinanza e le realtà associative locali, promuovendo partecipazione, sostenibilità e impegno per uno sviluppo equilibrato della città e del territorio. Interverranno il co-portavoce regionale Antonio Piu, il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, e i consiglieri di Europa Verde Beatrice Podda e Gianpietro Moro.



Nella foto: il co-portavoce regionale Antonio Piu e la consigliera di Europa Verde Beatrice Podda