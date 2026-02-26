Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariSpettacoloConcerti › Al Massimo 25 anni di Stefania Secci Rosa
S.A. 18:40
Al Massimo 25 anni di Stefania Secci Rosa
Venerdì 13 marzo, sul palco del Teatro Massimo di Cagliari andrà in scena una serata speciale che celebra il cammino compiuto da una tra le più dotate e brillanti musiciste della scena contemporanea
Al Massimo 25 anni di Stefania Secci Rosa

CAGLIARI - Medinsard - Centro di Produzione Musicale di Sardegna Concerti presenta “25” il working progress della cantante, autrice e compositrice Stefania Secci Rosa. Venerdì 13 marzo, sul palco del Teatro Massimo di Cagliari (sala M2, ore 21) andrà in scena una serata speciale che celebra il cammino compiuto da una tra le più dotate e brillanti musiciste della scena contemporanea. Un percorso artistico che attraversa venticinque anni di musica, ricerca e visioni, da quando nel 2001 Stefania Secci Rosa organizzò il primo concerto per raccogliere fondi a sostegno del Kurdistan. All’epoca, un gesto urgente e necessario, accompagnato da una maglietta-manifesto con la scritta “Per vivere davvero devi vivere libero: Kurdistan libero”. La sua voce cantava musiche dell’Europa dell’Est senza sapere che quella non sarebbe stata una parentesi nella sua vita professionale, ma una vera direzione.

Dal 2001 il suo cammino si è infatti trasformato in un attraversamento di lingue, culture e collaborazioni, costruendo un’identità artistica internazionale nei repertori, sui palchi e negli incontri. Un percorso vissuto come scelta quotidiana, come ricerca costante, come casa e come confine da superare. Sul palco del Massimo, insieme a Stefania Secci Rosa, alcuni dei compagni e delle compagne di viaggio che hanno segnato e trasformato questi anni di lavoro: da Francesca Puddu, a Simone Soro, Fabrizio Lai, Carol Mello, Elisa Lombardo, artisti che hanno impreziosito il suo percorso sfociato nell’album co-prodotto da Michele Palmas per S’ardmusic nel 2023 e intitolato “Sola”. A condividere la serata speciale del 13 marzo, anche le Balentes, Francesca Corrias, Anna Carla Concas, Silvia Bratzu, Chiara Piras, Fabio Useli, Emanuele Pusceddu, Giacomo Deiana, e i Moonfoongo, con cui Stefania sta lavorando alle musiche di The Brightest Night, definita dalla stessa artista: “Un’impresa epica, ma bellissima”. Una presentazione-concerto che è insieme celebrazione e visione, memoria e slancio, per condividere con il pubblico un viaggio che continua a rinnovarsi.

Nella foto: Stefania Secci
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14:34
L´album d´esordio di Bianca Frau a Lo Teatrì
La cantautrice sassarese sarà accompagnata sul palco dallo stesso Jean Prat, musicista e produttore del disco. Il repertorio alternerà i brani dell’EP a composizioni ancora inedite proposte in versione acustica. Appuntamento sabato 14 marzo
3/3/2026
Al via la XXIII edizione di JazzOp
Al via al Teatro Verdi di Sassari con tre doppi appuntamenti la XXIII edizione della rassegna di produzioni originali “JazzOp”, organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna
26/2/2026
Queen, la tribute band ad Alghero
Saranno i mitici Queen i protagonisti della prossima serata al Poco Loco di Alghero. Sul palco dello storico locale di Via Gramsci saliranno i “Queen in Rock – Magic Tribute” per una serata che si preannuncia entusiasmante
2/3/2026
Jazz a Sassari, Lucy inaugura Contrasti
Artista di talento, Yeghiazaryan è apprezzata per la profondità interpretativa, la padronanza dello swing e il rispetto rigoroso della tradizione jazzistica
28/2Fiorella Mannoia alla Forte Arena
25/2Concerto sui Pink Floyd al Verdi di Sassari
25/2I The Kolors a Pasquetta a Porto Torres
21/2Capo Plaza, summer tour ad Alghero
20/2La finale di Sanremo al Teatro di Alghero
18/2Alguer Summer Festival: ad agosto Fulminacci
18/2JazzOp: tre nuovi appuntamenti a Sassari
17/2Musica da camera protagonista a Sassari
16/2Assonanze: Identità in ascolto a Sorso
14/2Abbabula presenta i Nu Genea a Sassari
« indietro archivio concerti »
4 marzo
Uri celebra il Carciofo Dop Spinoso
4 marzo
Carlo Cottarelli ospite a Villanova Monteleone
4 marzo
Picchia il padre per un telefono: arrestato 22enne



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)