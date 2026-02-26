S.A. 18:40 Al Massimo 25 anni di Stefania Secci Rosa Venerdì 13 marzo, sul palco del Teatro Massimo di Cagliari andrà in scena una serata speciale che celebra il cammino compiuto da una tra le più dotate e brillanti musiciste della scena contemporanea



CAGLIARI - Medinsard - Centro di Produzione Musicale di Sardegna Concerti presenta “25” il working progress della cantante, autrice e compositrice Stefania Secci Rosa. Venerdì 13 marzo, sul palco del Teatro Massimo di Cagliari (sala M2, ore 21) andrà in scena una serata speciale che celebra il cammino compiuto da una tra le più dotate e brillanti musiciste della scena contemporanea. Un percorso artistico che attraversa venticinque anni di musica, ricerca e visioni, da quando nel 2001 Stefania Secci Rosa organizzò il primo concerto per raccogliere fondi a sostegno del Kurdistan. All’epoca, un gesto urgente e necessario, accompagnato da una maglietta-manifesto con la scritta “Per vivere davvero devi vivere libero: Kurdistan libero”. La sua voce cantava musiche dell’Europa dell’Est senza sapere che quella non sarebbe stata una parentesi nella sua vita professionale, ma una vera direzione.



Dal 2001 il suo cammino si è infatti trasformato in un attraversamento di lingue, culture e collaborazioni, costruendo un’identità artistica internazionale nei repertori, sui palchi e negli incontri. Un percorso vissuto come scelta quotidiana, come ricerca costante, come casa e come confine da superare. Sul palco del Massimo, insieme a Stefania Secci Rosa, alcuni dei compagni e delle compagne di viaggio che hanno segnato e trasformato questi anni di lavoro: da Francesca Puddu, a Simone Soro, Fabrizio Lai, Carol Mello, Elisa Lombardo, artisti che hanno impreziosito il suo percorso sfociato nell’album co-prodotto da Michele Palmas per S’ardmusic nel 2023 e intitolato “Sola”. A condividere la serata speciale del 13 marzo, anche le Balentes, Francesca Corrias, Anna Carla Concas, Silvia Bratzu, Chiara Piras, Fabio Useli, Emanuele Pusceddu, Giacomo Deiana, e i Moonfoongo, con cui Stefania sta lavorando alle musiche di The Brightest Night, definita dalla stessa artista: “Un’impresa epica, ma bellissima”. Una presentazione-concerto che è insieme celebrazione e visione, memoria e slancio, per condividere con il pubblico un viaggio che continua a rinnovarsi.



Nella foto: Stefania Secci