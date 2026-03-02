S.A. 16:20 Interpellanza: a rischio progetti Pnrr a Sassari E´ il Coordinamento metropolitano di Sardegna Al Centro 2020 Sassari ad intervenire sul tema della verifica dello stato di attuazione dei progetti legati al PNRR, esprimendo forte preoccupazione per il concreto rischio di perdita di opere e risorse in scadenza in città



SASSARI - Il Coordinamento metropolitano di Sardegna Al Centro 2020 Sassari, interviene sul tema della verifica dello stato di attuazione dei progetti legati al PNRR, esprimendo forte preoccupazione per il concreto rischio di perdita di opere e risorse in scadenza in città. «In queste settimane – dichiara il coordinatore Manuel Alivesi – emerge con sempre maggiore evidenza la necessità di un monitoraggio puntuale e trasparente sull’avanzamento degli interventi finanziati dal PNRR.

Non possiamo permetterci ritardi, né tantomeno il rischio di definanziamenti che comprometterebbero lo sviluppo del territorio».



Si sottolinea in particolare la centralità strategica della Città di Sassari, che deve essere messa nelle condizioni di non perdere opportunità fondamentali: «Sassari rappresenta un punto di riferimento per il nord Sardegna e per l’intero sistema territoriale. La perdita anche solo parziale delle risorse previste significherebbe un danno grave per la crescita economica, infrastrutturale e sociale» si legge nella nota a firma del partito. Alivesi richiama quindi le istituzioni competenti ad un’assunzione di responsabilità chiara ed immediata: «È indispensabile accelerare le procedure, rafforzare il coordinamento tra enti e garantire una gestione efficiente dei progetti. Servono azioni concrete per evitare che opere attese da anni restino incompiute o, peggio, vengano definitivamente cancellate». Per queste ragioni il Capogruppo in Consiglio Comunale Alessandra Corda presenterà una apposita interpellanza con richiesta di risposta scritta rivolta agli assessori al Bilancio e Lavori Pubblici al fine di poter fare chiarezza in merito. «Il nostro impegno – conclude – è quello di vigilare affinché Sassari non venga penalizzata ed affinché ogni risorsa disponibile venga utilizzata pienamente, nel rispetto delle scadenze e nell’interesse della comunità».