S.A. 20:45 Picchia il padre per un telefono: arrestato 22enne A Sassari un ventiduenne ha chiesto con insistenza dei soldi al padre per comprare un telefono cellulare e al rifiuto del genitore, lo ha aggredito con pugni al volto



SASSARI - I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Sassari hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un ventiduenne, per maltrattamenti in famiglia. I militari, a seguito di una richiesta arrivata tramite il 112, sono intervenuti in Via Ciusa dove era stata segnalata una lite in famiglia. I militari giunti immediatamente sul posto, dalle attività d’indagine hanno appurato che un ventiduenne, poco prima, in stato di agitazione, aveva chiesto con insistenza dei soldi per comprare un telefono cellulare ma al diniego del padre sessantaquattrenne, questi l’aveva scaraventato a terra e colpito con numerosi pugni al volto. La vittima è stata medicata dal personale sanitario che hanno riscontrato contusioni facciali e la rottura delle ossa nasali. I carabinieri, bloccato il soggetto, lo hanno tratto in arresto. L’arrestato, al termine delle attività, d’intesa con la Procura della Repubblica di Sassari, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bancali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.