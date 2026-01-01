S.A. 17:25 Solowomenrun da record: 16mila donne iscritte Sarà un evento sportivo, ma soprattutto una grande festa rosa, che coinvolgerà donne di tutte le età in una giornata straordinaria, arricchita da musica e intrattenimenti



CAGLIARI - Domenica 8 marzo sarà una Cagliari SoloWomenRun da record, con numeri mai raggiunti prima, con le iscrizioni esaurite nella Open, la non competitiva, con ben 16mila partecipanti. Anche sul fronte dei gruppi numerosi e delle associazioni è record, con 55 sodalizi in tutto. Per la Challenge, la corsa competitiva con classifica finale, restano pochi pettorali a disposizione. Sarà un evento sportivo, ma soprattutto una grande festa rosa, che coinvolgerà donne di tutte le età in una giornata straordinaria, arricchita da musica e intrattenimenti.