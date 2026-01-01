Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariSportAtleticaSolowomenrun da record: 16mila donne iscritte
S.A. 17:25
Solowomenrun da record: 16mila donne iscritte
Sarà un evento sportivo, ma soprattutto una grande festa rosa, che coinvolgerà donne di tutte le età in una giornata straordinaria, arricchita da musica e intrattenimenti
<i>Solowomenrun</i> da record: 16mila donne iscritte

CAGLIARI - Domenica 8 marzo sarà una Cagliari SoloWomenRun da record, con numeri mai raggiunti prima, con le iscrizioni esaurite nella Open, la non competitiva, con ben 16mila partecipanti. Anche sul fronte dei gruppi numerosi e delle associazioni è record, con 55 sodalizi in tutto. Per la Challenge, la corsa competitiva con classifica finale, restano pochi pettorali a disposizione. Sarà un evento sportivo, ma soprattutto una grande festa rosa, che coinvolgerà donne di tutte le età in una giornata straordinaria, arricchita da musica e intrattenimenti.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
26/2Alghero Marathon vola tra Siviglia e la Sardegna
25/2Alguerunners tra esordi e conferme
18/2Ad Alghero corsa notturna in Aeroporto
28/1Le 4 tappe di Triathlon Experience: c´è Alghero
11/12Alguerunners corre tra Cagliari e Valencia
1/12Alguerunway, aperte le iscrizioni
19/11A Tissi aspettando la Corsa in Rosa
10/11Alguerunners corre e vince a Fertilia e Putifigari
10/11Milano e Fertilia nella Corsa del Ricordo
29/10Valencia, Alghero, Oliena e Castelsardo le tappe Alguerunners
« indietro archivio atletica »
4 marzo
Uri celebra il Carciofo Dop Spinoso
4 marzo
Carlo Cottarelli ospite a Villanova Monteleone
4 marzo
Al Massimo 25 anni di Stefania Secci Rosa



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)