S.A. 19:20
Uri celebra il Carciofo Dop Spinoso
Archeologia, trekking, musica e menù con protagonista il Carciofo Sardo Spinoso Dop. Appuntamento sabato 7 e domenica 8 marzo
Uri celebra il Carciofo Dop Spinoso

URI - Uri è pronta ad accogliere visitatori, appassionati di enogastronomia e famiglie per la 34ª Sagra del Carciofo, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo. Un appuntamento che negli anni si è affermato come evento di punta del nord Sardegna e che celebra il Carciofo Sardo Spinoso DOP, simbolo identitario del territorio. L’edizione 2026 – organizzata come sempre dalla ProLoco di Uri con il patrocinio del Comune di Uri - si presenta con un programma ricco e articolato, capace di intrecciare cultura, tradizione, gusto e intrattenimento.

La manifestazione prenderà il via alle 9.30 con un’escursione archeologica guidata dalla dottoressa Nadia Canu della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio che porterà i partecipanti all’interno delle Domus de Janas di Porchiles. Un viaggio alla scoperta delle radici più antiche del territorio che offrirà ai partecipanti uno sguardo inedito su Uri e il suo patrimonio storico. A seguire, ci si sposterà presso Le Tenute Shardana per un momento dedicato al gusto e all’approfondimento. La degustazione sarà accompagnata dai saluti del sindaco Matteo Emanuele Dettori, dall’intervento del professor Giovanni Antonio Farris, presidente dell’Accademia Sarda del Lievito Madre, e del dottor Francesco Murru, assessore all’Agricoltura. Un’occasione per valorizzare il connubio tra carciofo, vino e cultura del territorio.

Domenica sarà la giornata centrale della manifestazione. Alle 10.30, in Piazza della Repubblica, spazio al trekking urbano con aperitivo: una passeggiata guidata nel centro storico di Uri che si concluderà in un’antica cantina, a cura dell’Associazione Culturale Paulis. Nell’ambito del progetto didattico “Uri al Centro%”, saranno gli alunni della scuola secondaria di primo grado a guidare i visitatori alla scoperta dei tesori del paese. Alle 12.00 inizierà la musica live con “Bianchi e Berny”, seguiti da The 90’s Hits e Six Seasons, per un’intera giornata di festa e intrattenimento. Il Coro Polifonico Paulis, il Coro Melodias e il Coro di Uri si esibiranno invece, nel pomeriggio, all’interno delle Chiese N.S. della Pazienza e Santa Croce. Alle 12.30 il momento più atteso: l’apertura ufficiale dei menù. Piazza della Repubblica come ogni anno ospiterà un tripudio di profumi e sapori per accontentare ogni tipo di palato. A supportare la Pro Loco di Uri nella realizzazione dei piatti ci saranno quest’anno: le Pro Loco di Banari e Soleminis, il Comitato N.S. di Paulis, l’ASD Sollevamento pesi Uri, la RistoPescheria ItticoMania e come sempre il Pastificio Andarinos per l’angolo del dolce.
