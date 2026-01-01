S.A. 13:38 Carlo Cottarelli ospite a Villanova Monteleone Villanova Monteleone ospiterà l´economista per la sesta edizione della Rassegna “Libriamoci, Incontriamoci: Libri per uscire”. Appuntamento il 6 marzo



VILLANOVA MONTELEONE - Prenderà il via il 6 marzo 2026 a Villanova Monteleone la sesta edizione della Rassegna “Libriamoci, Incontriamoci: Libri per uscire” inserita nel Festival “La cultura oltre i confini”. Ad aprire questi appuntamenti sarà il professor Carlo Cottarelli che presenterà il suo libro “Senza giri di parole. La verità sulle sfide economiche e sociali del nostro futuro” Ed. Mondadori. Il professore dialogherà con il giornalista Davide Mosca Direttore Responsabile di Olbia Notizie.

L'incontro, organizzato dall’Associazione Culturale Interrios e dalla Parrocchia San Leonardo con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Unione dei Comuni del Villanova con la collaborazione della libreria Il Labirinto di Alghero e dell’Associazione Misericordia, si terrà il 6 marzo 2026 a Villanova Monteleone alle 18:00 nel Salone Parrocchiale.



Oggi Carlo Cottarelli è impegnato come Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presso l'Università Cattolica di Milano, docente alla Bocconi, editorialista (Sky TG24) e commentatore economico, analizzando temi come spesa pubblica, lavoro e impatto dell'IA, oltre ad essere attivo sui social media per informare e mettere in guardia su fake news create dall'intelligenza artificiale.

In sintesi, Cottarelli rimane una figura centrale nel dibattito economico italiano, coniugando l'attività accademica e di ricerca con un forte impegno divulgativo e di comunicazione, spesso concentrandosi sulle sfide economiche e fiscali del Paese. Ha pubblicato numerosi libri fra i più recenti: “All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica”, “Chimere. Sogni e fallimenti dell'economia”, “Dentro il Palazzo. Cosa accade davvero nelle stanze del potere” e per ultimo” e per ultimo “Senza giri di parole. La verità sulle sfide economiche e sociali del nostro futuro”.



In questo libro, in un tempo di profonde incertezze e instabilità, Carlo Cottarelli fa il punto con schiettezza e rigore su sette grandi sfide globali che stanno plasmando il nostro presente e determineranno il nostro futuro sociale ed economico. Dal riassetto del potere internazionale tra Cina e Stati Uniti e l'ascesa di nuove potenze globali delle multinazionali tecnologiche, dalle minacce del riscaldamento globale alle sfide poste dai flussi migratori. Fronti aperti, ma soprattutto irrisolti, per i quali è arrivato il tempo di «rimboccarsi le maniche» e provare a trovare soluzioni concrete e realistiche, anche se oggi ci sembrano irraggiungibili. Le incognite sono molte, e se vogliamo non farci trovare impreparati e cercare di superare gli ostacoli davanti a noi, il primo, urgente passo è prendere piena coscienza della situazione, dirsi le cose come stanno, senza giri di parole, senza abbandonarsi al pessimismo né cullarsi in un cieco ottimismo, e senza ricorrere a scorciatoie.