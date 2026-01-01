Cor 9:56 Rimossa la plastica dal Palacongressi: plauso «È anche la dimostrazione concreta che l’azione di controllo, di stimolo e di denuncia svolta dall’opposizione consiliare non solo è legittima, ma è necessaria affinché l’Amministrazione operi sempre nell’interesse dei cittadini e del territorio»



ALGHERO - Il Gruppo di Forza Italia accoglie con soddisfazione la decisione dell’Amministrazione comunale di intervenire finalmente per eliminare la discarica di rifiuti plastici che per settimane ha deturpato l’area del Palazzo dei Congressi, in uno dei contesti più delicati e strategici della città. Si tratta di una scelta che arriva dopo le ripetute denunce, segnalazioni pubbliche e prese di posizione di Forza Italia, che fin dall’inizio ha evidenziato l’inadeguatezza e la pericolosità di quello stoccaggio, definendolo per quello che era: un’antipatica e odiosa discarica di plastica collocata in un’area di altissimo valore ambientale, turistico e simbolico.



«L’eliminazione della discarica rappresenta la conferma che le preoccupazioni espresse dagli azzurri algheresi erano fondate e che le rassicurazioni iniziali dell’Amministrazione non trovavano riscontro nella realtà dei fatti. È anche la dimostrazione concreta che l’azione di controllo, di stimolo e di denuncia svolta dall’opposizione consiliare non solo è legittima, ma è necessaria affinché l’Amministrazione operi sempre nell’interesse dei cittadini e del territorio». «Forza Italia non ha mai avuto un atteggiamento pregiudiziale - sottolineano Caria e compagni - abbiamo segnalato un problema reale, chiesto soluzioni alternative e sollecitato il coinvolgimento degli enti competenti. Oggi prendiamo atto positivamente che l’Amministrazione ha deciso di correggere una scelta sbagliata».



«Resta ferma, però, la necessità che simili situazioni non si ripetano e che le decisioni in materia ambientale e di gestione dei rifiuti siano assunte con maggiore attenzione, programmazione e rispetto per la città di Alghero. Forza Italia continuerà a vigilare con serietà e senso di responsabilità, perché solo attraverso un’opposizione attenta e determinata si garantisce una buona amministrazione» chiude la nota del capogruppo Azzurro Marco Tedde, Antonello Peru, Giovanna Caria, Nina Ansini e Pasqualina Bardino.