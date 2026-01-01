Cor 11:19 A Stintino si guarda allo sport Dopo il torneo natalizio con oltre 250 bambini e 800 presenze totali nei giorni dell´ iniziativa, nasce l’ipotesi di un evento semestrale. Un progetto basato su volontariato, partecipazione e continuità sul territorio



STINTINO - L'idea è chiara: lo sport giovanile può essere un motore stabile di comunità, anche oltre il calendario delle feste. E sì, perché anche se il Natale è passato ciò che ha lasciato a Stintino va oltre, il pensiero concreto di sport che unisce territorio, famiglie e futuro. Il torneo di calcio giovanile "Città di Stintino" dedicato alle categorie Pulcini ed Esordienti, disputato allo stadio Roccaruja durante le vacanze natalizie (28 e 29 dicembre), ha coinvolto in due giorni circa 800 persone tra atleti, dirigenti e famiglie, con oltre 250 bambini in campo. Un evento che ha riportato movimento nella Stintino invernale e che ora guarda avanti, con l’ipotesi di diventare un doppio appuntamento annuale: uno a Natale e uno all’inizio della stagione estiva, magari a ridosso del periodo turistico.



Una scelta che consentirebbe di affiancare la “Stintino d’inverno” alla “Stintino d’estate”, rafforzando un progetto organizzativo che nasce dal basso e si fonda sul volontariato sportivo.

"Vorrei ringraziare tutti gli amici che hanno dato la loro mano anche quest' anno in questa iniziativa. Un momento che ci fa capire che quando si è uniti si possono raggiungere bellissimi risultati. L' obbiettivo è di fare crescere la manifestazione, magari in futuro coinvolgendo club della penisola e dall' estero", ha dichiarato il presidente dello Stintino Angelo Schiaffino.



Al torneo hanno partecipato circa venti squadre provenienti da tutta la Sardegna. Per i Pulcini erano presenti Torres, Marzio Lepri Torres, Audax Alghero, Campanedda, Quartieri Riuniti, Porto Torres, Alghero, Cagliari, Cosmo Sassari e Cus Sassari. Per gli Esordienti hanno giocato Marzio Lepri Torres, Torres, Olbia Academy, Porto Torres, Campanedda, Ossese, Cosmo Sassari e Latte Dolce. La vittoria finale è andata all’Olbia Academy nel torneo Esordienti e alla Torres nel torneo Pulcini, ma il risultato sportivo è solo una parte del bilancio. Decisivo il lavoro organizzativo svolto da una dozzina di volontari impegnati nei giorni precedenti e successivi all’evento per l’allestimento e lo smontaggio delle strutture.



L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Sportiva Marzio Lepri e dalla ACD Stintino, con il coordinamento di Luigi Ferraro e la regia organizzativa e logistica di Alessandro Loi, reggente ACD Stintino. Fondamentale il contributo dei volontari: Filippo Fresu, Manuela Muzzu, Pierpaolo Zirulia, Giovanna Depalmas, Fabrizio Modica, Giorgia Garau, Emanuele Depalmas, Cosimo Barabino, Maurizio Modica, Alessio Barabino, Riccardo Sanna, Marco Schiaffino, Graziano Gadau, Angelino Schiaffino, Angelo Benenati, Fabiano Maddau, Massimo Ghiglieri, Efisio Denegri, Giovanni Pala. L’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Stintino.