Alghero: parchi chiusi, attivato il Coc
Cor 7:24
Alghero: parchi chiusi, attivato il Coc
In via precauzionale disposta l’interdizione dell’accesso ai parchi cittadini e al cimitero dalle 14 di oggi. In considerazione dell’evoluzione potenzialmente variabile del quadro meteorologico, attivato il Centro Operativo Comunale
Alghero: parchi chiusi, attivato il <i>Coc</i>

ALGHERO - Il Comune di Alghero segue con attenzione l’evolversi della situazione meteo, in costante contatto con la SORI, la Sala Operativa Integrata della Protezione Civile, e a fornire aggiornamenti puntuali in relazione al mutare delle condizioni meteorologiche e alle indicazioni che perverranno da ARPAS e dalla stessa unità che gestisce le emergenze multirischio. A partire dalle prossime ore e per i giorni successivi, la Sardegna sarà interessata da un evento meteorologico particolarmente critico e complesso, che colpirà in modo più significativo il sud dell’Isola, la costa orientale e il Golfo dell’Asinara.

Sulla base delle attuali previsioni, il Nord-Ovest della Sardegna, il territorio del sassarese e l’oristanese saranno meno coinvolti e, allo stato attuale, non si prevedono criticità particolari. Tuttavia, in considerazione dell’evoluzione potenzialmente variabile del quadro meteorologico, il Sindaco Raimondo Cacciotto ha ritenuto opportuno attivare il Centro Operativo Comunale (COC) nelle funzioni minime, al fine di predisporre con tempestività le azioni necessarie di presidio del territorio e di tutela della popolazione.

E inoltre, in via precauzionale è stata disposta dal primo cittadino l’interdizione dell’accesso ai parchi cittadini chiusi e al cimitero, dalle 14:00 di oggi, lunedì 19 gennaio fino alla fine del fenomeno atmosferico. È inoltre vietato sostare nelle aree pinetate e, in generale, nei parchi all’aperto e, sempre precauzionalmente, lungo le coste e i litorali. Attraverso la Polizia Locale, i Barracelli e le Organizzazioni di Volontariato, verrà garantito il monitoraggio costante delle strade e delle aree costiere. Al momento non si ravvisa la necessità di procedere alla chiusura delle scuole.
19 gennaio
Statale 195 chiusa per rischio inondazione
19 gennaio
«Sbloccati tutti i cantieri fermi»
19 gennaio
Allerta rossa, chiuse scuole e uffici



