Alguer.itnotiziesardegnaCronacaMeteo › Allerta rossa, chiuse scuole e uffici
Cor 7:17
Allerta rossa, chiuse scuole e uffici
Saranno due giornate di grande apprensione per molti territori della Sardegna, interessati dall´allerta massima della Protezione Civile per rischio idrogeografico e alluvioni: massima allerta sulla costa orientale e nel cagliaritano
Allerta <i>rossa</i>, chiuse scuole e uffici

CAGLIARI - Il livello di allerta massimo (codice rosso) entrerà in vigore dalle 12 di oggi (lunedì) e interesserà il settore orientale e meridionale dell’Isola. E' preceduto da un avviso di criticità gialla e dalle 9 odierne ad intensità arancione.

Le aree interessate dal rosso sono Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu e Gallura, dove sono attese precipitazioni intense con possibili fenomeni di dissesto. Nelle stesse zone è inoltre in vigore codice giallo per rischio idraulico. Allerta gialla per rischio idrogeologico nelle zone Montevecchio-Pischinappiu e Logudoro, mentre sull’area Tirso è previsto codice arancione per rischio idrogeologico e giallo per rischio idraulico.

Alla luce del codice rosso, i Comuni hanno provveduto alla chiusura di scuole e parchi pubblici per l’intera durata dell’allerta, così come cimiteri e impianti sportivi all’aperto, secondo quanto previsto dalle ordinanze comunali.
