Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaInquinamento › La denuncia: Terreno scempio in Via Costa
Cor 8:59
La denuncia: Terreno scempio in Via Costa
Dove prima c´era un campetto attrezzato per le attività sportive all´aria aperta ad Alghero, oggi il degrado attorno alle case di civile abitazione. La denuncia dei residenti che chiedono un intervento alle istituzioni
La denuncia: Terreno scempio in <i>Via Costa</i>

ALGHERO - Da anni non si capisce se il terreno appartenga ai privati o al Comune (sembrerebbe proprio del pubblico). E' dotato di recinzione e chiuso. Anziché essere regolarmente pulito e mantenuto in maniera decorosa però (a chiunque appartenga), lo spazio dove prima sorgeva un campetto attrezzato all'aria aperta per le attività sportive e ludiche, è perennemente abbandonato. Da numerosi anni. Si tratta di uno spazio su via Costa, nel quartiere della Pietraia ad Alghero. «Nessuno ha mai ripulito e sopratutto d’estate vediamo i topi e famiglie di imenotteri proliferare» denunciano i residenti che su quel terreno affacciano. Era stato proposto un progetto di riqualificazione, ma mai attuato o approvato.

Nella foto: le condizioni in cui versa il terreno di Via Costa ad Alghero
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
26/9Discarica abusiva nell’ex comunità: denunce
15/9 «Situazione vergognosa nella pineta del Calich»
15/9Degrado all’ex Cotonificio e caos in via Marconi
8/9Caravan scarica a Ezzi Mannu: sanzionato
1/9Maria Pia, pineta imbottita di rifiuti
1/9Precipita la situazione in borgata
22/7Micro-discariche diffuse in centro storico
20/11Stintino, lotta all´inquinamento: 600kg di rifiuti
18/11Sversamenti nel Calich, pesci morti in spiaggia
25/10Moria pesci: Commissione urgente
« indietro archivio inquinamento »
12 novembre
Diffida: ora cronoprogramma per Punto Nascita
12 novembre
Sassaresi in piazza contro l’allevamento di Caniga
12 novembre
Maxi sequestro a Cagliari: 8500 articoli falsi



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)