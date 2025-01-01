Cor 8:59 La denuncia: Terreno scempio in Via Costa Dove prima c´era un campetto attrezzato per le attività sportive all´aria aperta ad Alghero, oggi il degrado attorno alle case di civile abitazione. La denuncia dei residenti che chiedono un intervento alle istituzioni



ALGHERO - Da anni non si capisce se il terreno appartenga ai privati o al Comune (sembrerebbe proprio del pubblico). E' dotato di recinzione e chiuso. Anziché essere regolarmente pulito e mantenuto in maniera decorosa però (a chiunque appartenga), lo spazio dove prima sorgeva un campetto attrezzato all'aria aperta per le attività sportive e ludiche, è perennemente abbandonato. Da numerosi anni. Si tratta di uno spazio su via Costa, nel quartiere della Pietraia ad Alghero. «Nessuno ha mai ripulito e sopratutto d’estate vediamo i topi e famiglie di imenotteri proliferare» denunciano i residenti che su quel terreno affacciano. Era stato proposto un progetto di riqualificazione, ma mai attuato o approvato.



Nella foto: le condizioni in cui versa il terreno di Via Costa ad Alghero