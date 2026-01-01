Cor 21:00 Passa Napoli, standing ovation per Polonara La rimonta finale resta incompleta e la Guerri Napoli passa al Pala Serradimigni di Sassari. Emozione per il ritorno a casa di Achille Polonara: applausi e lacrime al palazzetto



SASSARI - La rimonta finale resta incompleta e la Guerri Napoli passa al PalaSerradimigni. Nulla da fare per i sassaresi, che con una rotazione ridotta (assenti Beliauskas e Marshall, Johnson e Buie in condizioni non perfette) lottano col coltello tra i denti, ma vedono interrompersi la serie di cinque vittorie consecutive in casa (84-78). Dopo tre quarti equilibratissimi, Napoli allunga trascinata da El-Amin e Mitrou-Long, toccando anche il +13. Buie prova nel finale a riaccendere il PalaSerradimigni, ma i campani si dimostrano lucidi fino in fondo. Non bastano i 15 punti con 6 rimbalzi di Rashawn Thomas. La delusione per il risultato è mitigata dall’emozione e dalla soddisfazione per il ritorno a casa di Achille Polonara, presentato prima della palla a due insieme ai compagni di squadra: tutto il popolo biancoblu gli ha tributato una commovente standing ovation che resterà nella storia della Dinamo.



DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-GUERRI NAPOLI 78-84



DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Pullen 5, Buie 11, Zanelli 5, Seck 2, Johnson 3, Ceron 3, Casu NE, Vincini 9, Mezzanotte 13, Thomas 15, McGlynn 6, Visconti 6. Allenatore: Mrsic

GUERRI NAPOLI: Flagg 16, Mitrou-Long 19, El-Amin 18, Croswell 9, Faggian 1, Saccoccia NE, Gloria NE, Treier 2, Gentile 4, Caruso 9, Esposito NE, Bolton 6. Allenatore: Magro

PARZIALI: 17-20; 37-39 (19-20); 57-61 (20-22);

ARBITRI: Quarta, Catani, Paglialunga.