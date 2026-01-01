Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSportBasket › Passa Napoli, standing ovation per Polonara
Cor 21:00
Passa Napoli, standing ovation per Polonara
La rimonta finale resta incompleta e la Guerri Napoli passa al Pala Serradimigni di Sassari. Emozione per il ritorno a casa di Achille Polonara: applausi e lacrime al palazzetto
Passa Napoli, standing ovation per Polonara

SASSARI - La rimonta finale resta incompleta e la Guerri Napoli passa al PalaSerradimigni. Nulla da fare per i sassaresi, che con una rotazione ridotta (assenti Beliauskas e Marshall, Johnson e Buie in condizioni non perfette) lottano col coltello tra i denti, ma vedono interrompersi la serie di cinque vittorie consecutive in casa (84-78). Dopo tre quarti equilibratissimi, Napoli allunga trascinata da El-Amin e Mitrou-Long, toccando anche il +13. Buie prova nel finale a riaccendere il PalaSerradimigni, ma i campani si dimostrano lucidi fino in fondo. Non bastano i 15 punti con 6 rimbalzi di Rashawn Thomas. La delusione per il risultato è mitigata dall’emozione e dalla soddisfazione per il ritorno a casa di Achille Polonara, presentato prima della palla a due insieme ai compagni di squadra: tutto il popolo biancoblu gli ha tributato una commovente standing ovation che resterà nella storia della Dinamo.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-GUERRI NAPOLI 78-84

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Pullen 5, Buie 11, Zanelli 5, Seck 2, Johnson 3, Ceron 3, Casu NE, Vincini 9, Mezzanotte 13, Thomas 15, McGlynn 6, Visconti 6. Allenatore: Mrsic
GUERRI NAPOLI: Flagg 16, Mitrou-Long 19, El-Amin 18, Croswell 9, Faggian 1, Saccoccia NE, Gloria NE, Treier 2, Gentile 4, Caruso 9, Esposito NE, Bolton 6. Allenatore: Magro
PARZIALI: 17-20; 37-39 (19-20); 57-61 (20-22);
ARBITRI: Quarta, Catani, Paglialunga.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17/1Dinamo sfida Napoli al palazzetto
16/1Achille Polonara al Pala Serradimigni
15/1Europe Cup: A Sassari passa Zaragoza
12/1Le Dinamo Women tornano al successo
13/1Dinamo-Saragoza dell´ex Spissu: preview
10/1Dinamo Lab alla Champions Cup
7/1Pallacanestro Alghero sfiora la vittoria contro Cus Cagliari
29/12Dinamo corsara al Pala Verde di Trieste
22/12Mercede vince ancora contro Il Gabbiano
22/12Sap Alghero cade a Cagliari
« indietro archivio basket »
18 gennaio
Passa il ciclone sulla Sardegna
18 gennaio
Alghero, poker di gol a Coghinas
18 gennaio
Raffaella Sanna traccia il percorso Unesco



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)