Cor 11:37 Discarica abusiva nell’ex comunità: denunce Provvidenze la denuncia di alcuni cittadini e l´intervento del presidente della Commissione Ambiente del Comune di Alghero, Christian Mulas: convocato un sopralluogo urgente. Indagini delle forze dell´ordine



ALGHERO - Discarica abusiva nella zona del Porticciolo, presso l’ex Comunità Primavera, nell’area un tempo adibita a falegnameria del comparto femminile. La segnalazione è arrivata da un cittadino: a cui è seguito l'interessamento del presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas che ha effettuato un sopralluogo documentando la situazione con un reportage fotografico e denunciando l’accaduto all’Ufficio Ambiente e al Corpo Forestale di Alghero. Le indagini, già avviate da diversi mesi dal comando forestale, hanno portato all’identificazione di alcuni responsabili che avrebbero abbandonato rifiuti in maniera sistematica. L’Ufficio Ambiente, che aveva già bonificato l’area diverse volte con diverse risorse economiche importanti, è impegnato da oltre dieci mesi in un’intensa attività di raccolta e smaltimento, con la necessità di personale aggiuntivo per la corretta differenziazione dei materiali.



È stata inoltrata all’Amministrazione una richiesta di 30.000 euro per proseguire gli interventi di bonifica delle aree maggiormente colpite. Lavori in stretta sinergia col Parco Regionale di Porto Conte. «Si tratta di un atto grave di mancanza di rispetto verso il nostro territorio sottolinea il Presidente Mulas . Le discariche abusive contaminano suolo, acqua e aria, rilasciano diossine e sostanze tossiche, mettendo a rischio la salute dei cittadini e la biodiversità. Ricordiamo che l’abbandono dei rifiuti è un reato che può comportare da 6 mesi a 3 anni di reclusione, secondo le nuove norme vigenti».



Per valutare ulteriori azioni e richiedere un contributo regionale per la bonifica, la Commissione Ambiente ha convocato un sopralluogo per mercoledì 1 ottobre 2025. Saranno presenti: l’Assessore all’Ambiente del Comune di Alghero, il Presidente e il Direttore del Parco di Porto Conte, il Funzionario dell’Ufficio Ecologia, il Comandante della Stazione Forestale di Alghero, il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante dei Barracelli, il Prof. Emmanuele Farris, botanico dell’Università di Sassari, Presidente della sezione sarda della Società Botanica Italiana e coordinatore UNISS del progetto PNRR e.INS. L’obiettivo è definire interventi mirati di ripristino ambientale e garantire la massima tutela del territorio con ausilio di telecamere, e applicando il principio “chi inquina paga”.