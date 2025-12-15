 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaInquinamento › Emergenza plastica, sostegno a Selva
Cor 15:05
Emergenza plastica, sostegno a Selva
Orizzonte Comune sostiene la scelta dell’assessore Selva Raniero di stoccare la plastica a Maria Pia, nell’area esterna al Palazzo dei Congressi. «In una fase complessa come quella che stiamo attraversando a livello nazionale, governare significa prendere decisioni tempestive e responsabili», dichiara Antonio Cardin
Emergenza plastica, sostegno a Selva

ALGHERO - «In un contesto nazionale segnato dalla crisi della filiera del riciclo della plastica, che in queste settimane sta mettendo in difficoltà comuni e gestori dei rifiuti in tutta Italia, l’Amministrazione ha scelto una strada di responsabilità e buon senso per garantire la continuità del servizio a cittadini e imprese. La decisione dell’assessore all’Ambiente Selva Raniero di procedere allo stoccaggio temporaneo della plastica nell’area esterna al Palazzo dei Congressi va letta esattamente in questa direzione: una soluzione transitoria, a impatto ambientale zero, che ha permesso di evitare interruzioni del servizio di raccolta e di scongiurare disservizi ben più gravi per la città. Una scelta tutt’altro che improvvisata, ma frutto di una valutazione pragmatica dell’emergenza in corso, che dimostra attenzione sia all’ambiente sia alla tenuta del sistema di raccolta differenziata». Così da Orizzonte Comune.

«In una fase complessa come quella che stiamo attraversando a livello nazionale, governare significa prendere decisioni tempestive e responsabili», dichiara Antonio Cardin, coordinatore del gruppo Orizzonte Comune. «L’assessore Raniero Selva ha scelto una soluzione intelligente e temporanea, che tutela l’ambiente e soprattutto garantisce continuità del servizio a cittadini e attività produttive. Questo è amministrare, non fare propaganda». Sulla stessa linea anche il consigliere comunale Marco Colledanchise, che sottolinea come la scelta abbia evitato conseguenze ben più pesanti:

«Bloccare o rallentare la raccolta della plastica avrebbe significato creare un disagio enorme per la città - afferma Colledanchise. La soluzione adottata consente di superare una fase critica senza scaricare i problemi sui cittadini. È una risposta concreta a un’emergenza reale, non uno slogan». Il gruppo Orizzonte Comune ribadisce il proprio sostegno al lavoro dell’assessore Raniero Selva e all’azione dell’Amministrazione, convinto che, anche nelle emergenze, la serietà delle scelte si misuri sulla capacità di garantire servizi e tutelare l’interesse pubblico, non sul rumore delle polemiche
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15/12/2025
Discarica a Maria Pia: sconcerto
Tedde, Caria Peru, Bardino e Ansini, del gruppo consiliare di Forza Italia, esprimono profonda preoccupazione sulla recente decisione del sindaco Cacciotto relativa all’ammasso dei rifiuti di plastica a ridosso del Palazzo dei Congressi di Alghero
12/11Rifiuti e spaccio alla Pivarada. Residenti: vogliamo vivere sereni
12/11Denuncia: terreno scempio in Via Costa
26/9Discarica abusiva nell’ex comunità: denunce
15/9 «Situazione vergognosa nella pineta del Calich»
15/9Degrado all’ex Cotonificio e caos in via Marconi
8/9Caravan scarica a Ezzi Mannu: sanzionato
1/9Maria Pia, pineta imbottita di rifiuti
1/9Precipita la situazione in borgata
22/7Micro-discariche diffuse in centro storico
20/11Stintino, lotta all´inquinamento: 600kg di rifiuti
« indietro archivio inquinamento »
17 dicembre
Autoaccuse: sprechi, immobilismo. «Colpita al cuore l´azione politica»
17 dicembre
Finalmente al centro la salute ad Alghero
17 dicembre
«I forzisti algheresi mistificano la realtà»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)