Cor 15:05 Emergenza plastica, sostegno a Selva Orizzonte Comune sostiene la scelta dell’assessore Selva Raniero di stoccare la plastica a Maria Pia, nell’area esterna al Palazzo dei Congressi. «In una fase complessa come quella che stiamo attraversando a livello nazionale, governare significa prendere decisioni tempestive e responsabili», dichiara Antonio Cardin



ALGHERO - «In un contesto nazionale segnato dalla crisi della filiera del riciclo della plastica, che in queste settimane sta mettendo in difficoltà comuni e gestori dei rifiuti in tutta Italia, l’Amministrazione ha scelto una strada di responsabilità e buon senso per garantire la continuità del servizio a cittadini e imprese. La decisione dell’assessore all’Ambiente Selva Raniero di procedere allo stoccaggio temporaneo della plastica nell’area esterna al Palazzo dei Congressi va letta esattamente in questa direzione: una soluzione transitoria, a impatto ambientale zero, che ha permesso di evitare interruzioni del servizio di raccolta e di scongiurare disservizi ben più gravi per la città. Una scelta tutt’altro che improvvisata, ma frutto di una valutazione pragmatica dell’emergenza in corso, che dimostra attenzione sia all’ambiente sia alla tenuta del sistema di raccolta differenziata». Così da Orizzonte Comune.



«In una fase complessa come quella che stiamo attraversando a livello nazionale, governare significa prendere decisioni tempestive e responsabili», dichiara Antonio Cardin, coordinatore del gruppo Orizzonte Comune. «L’assessore Raniero Selva ha scelto una soluzione intelligente e temporanea, che tutela l’ambiente e soprattutto garantisce continuità del servizio a cittadini e attività produttive. Questo è amministrare, non fare propaganda». Sulla stessa linea anche il consigliere comunale Marco Colledanchise, che sottolinea come la scelta abbia evitato conseguenze ben più pesanti:



«Bloccare o rallentare la raccolta della plastica avrebbe significato creare un disagio enorme per la città - afferma Colledanchise. La soluzione adottata consente di superare una fase critica senza scaricare i problemi sui cittadini. È una risposta concreta a un’emergenza reale, non uno slogan». Il gruppo Orizzonte Comune ribadisce il proprio sostegno al lavoro dell’assessore Raniero Selva e all’azione dell’Amministrazione, convinto che, anche nelle emergenze, la serietà delle scelte si misuri sulla capacità di garantire servizi e tutelare l’interesse pubblico, non sul rumore delle polemiche