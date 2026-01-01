Alguer.it
20:36
«Altro che pontile, ultimate il molo»
Andrea Delogu (Forza Italia): Alghero non ha bisogno di annunci suggestivi, ma di una strategia portuale chiara, condivisa e basata su interventi realizzabili. Solo così il porto potrà diventare davvero un motore di sviluppo per la città
«Altro che pontile, ultimate il molo»

ALGHERO - «Abbiamo letto con attenzione e viva sorpresa le dichiarazioni di un consigliere comunale del centro sinistra algherese sul tema del porto e sull’ipotesi di un pontile galleggiante all’esterno del molo di sopraflutto o di sottoflutto. Un contributo al dibattito che, tuttavia, lascia aperte più perplessità che certezze, soprattutto per la spensieratezza con cui vengono affrontate questioni tecniche tutt’altro che marginali. L’idea che un pontile galleggiante in mare aperto possa rappresentare una soluzione “semplice” non tiene adeguatamente conto delle condizioni meteomarine che caratterizzano il tratto di costa di Alghero e che rendono strutturalmente complessa, se non problematica, la tenuta e l’operatività di opere di questo tipo. Su temi così delicati è necessario evitare semplificazioni e affidarsi invece a valutazioni tecniche rigorose e a scelte realistiche».

Più in generale, Forza Italia ritiene che sul porto di Alghero sia ormai indispensabile aprire una riflessione più ampia e strutturata. «Il porto non è un elemento marginale della città: è inserito nel cuore del centro storico e rappresenta una delle più grandi potenzialità inespresse di Alghero, sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo turistico e urbanistico. In questa prospettiva, il Sindaco e il campo largo algherese devono impegnarsi concretamente con la Regione e l’assessore dei lavori pubblici Piu affinché venga finalmente ultimato il molo di sopraflutto» è il consiglio di Andrea Delogu.

«Questa infrastruttura, una volta completata e pienamente funzionale, potrebbe ospitare piccole navi da crociera e grandi yacht, incrementando in modo significativo le potenzialità del porto e i flussi di imbarcazioni che, di conseguenza, genererebbero ricchezza per tutto il territorio.
Alghero non ha bisogno di annunci suggestivi, ma di una strategia portuale chiara, condivisa e basata su interventi realizzabili. Solo così il porto potrà diventare davvero un motore di sviluppo per la città, valorizzando le infrastrutture esistenti e integrandosi pienamente con il tessuto urbano» chiude il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea Delogu.
