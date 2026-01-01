Alguer.it
S.A. 10:33
Il documentario di Domenico Ruiu ad Alghero
Un film documentario di Domenico Ruiu, prodotto dall’ISRE, che racconta il Monte Ortobene attraverso la memoria viva degli ultimi testimoni. Appuntamento il 13 febbraio ore 19 nella Sala Conferenze Lo Quarter | Alghero
Il documentario di Domenico Ruiu ad Alghero

ALGHERO - Venerdì 13 febbraio alle 19, nella Sala Conferenze Lo Quarter, la Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con Il Gruppo Sardegna Ambiente, presenta la proiezione di “Ammentos dae Su Monte”, un film documentario di Domenico Ruiu, prodotto dall’ISRE, che racconta il Monte Ortobene attraverso la memoria viva degli ultimi testimoni. Il progetto restituisce al Monte Ortobene ― luogo identitario per eccellenza della comunità nuorese — la sua memoria più profonda, intrecciata alla storia letteraria di Grazia Deledda. Il film nasce dall’idea che la generazione dei nati alla fine degli anni Quaranta sia l’ultima ad aver conosciuto l’Ortobene così com’era ai tempi della nostra premio Nobel: un monte quotidiano e vissuto, attraversato con il carro a buoi, abitato da famiglie e bambini, come nelle pagine di Cosima. Quelle esperienze riaffiorano oggi in una narrazione visiva e collettiva.

Con soggetto e regia di Domenico Ruiu e la consulenza del documentarista Ignazio Figus, il film si apre e si chiude con un richiamo diretto a Grazia Deledda attraverso la performance di Monica Corimbi. Il racconto attraversa la storia della statua del Redentore, le estati nuoresi a Solotti, i bambini della colonia, i lavori tradizionali, il dramma degli incendi e la rinascita del bosco, fino alla fauna e alle forme simboliche delle rocce. Una ricca documentazione fotografica e video, proveniente da enti e privati, accompagna il racconto, mentre le riprese ambientali valorizzano la straordinaria natura del Monte, contribuendo anche alla promozione del territorio.
Le riprese e il montaggio sono firmati da Daniele Brotzu. Le musiche originali sono di Piero Marras, che interpreta anche la poesia Prommissas di Giovanni Fiori. I titoli di coda sono accompagnati dal brano Pro su Monte del Sotziu Tenore Nugoresu.

A sottolineare il valore dell’opera, il presidente dell’ISRE Stefano Lavra dichiara: «Abbiamo voluto produrre questo film perché il Monte Ortobene è quel luogo del territorio che da sempre resta connesso alla comunità. È un simbolo vivo, capace di parlare alla storia e all’anima di Nuoro. Con questo progetto l’ISRE vuole restituire identità e memoria alla città, riconsegnando agli spettatori un patrimonio che appartiene a tutti, contribuendo a rinsaldare il legame tra la città e il suo monte, cuore fisico ed emotivo della comunità nuorese». Alla proiezione del film sarà presente Domenico Ruiu, con cui dialogherà Ignazio Figus. Durante la serata interverrà Valeria Marras (Gruppo Sardegna Ambiente).
