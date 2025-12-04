S.A. 14:19 Storie di donne: nuovi appuntamenti ad Alghero Prosegue la rassegna della Società Umanitaria: Il programma di dicembre guarda all’educazione maschile e ai modelli di mascolinità trasmessi nelle famiglie, nella scuola e nella società. Appuntamenti l´11 e il 16 dicembre



ALGHERO - Prosegue SCOMPOSTE – Storie di donne che non stanno al loro posto, il percorso culturale della Società Umanitaria di Alghero che, tra il 25 novembre e l’8 marzo, esplora attraverso cinema, incontri e spettacoli le discriminazioni e le trasformazioni sociali che condizionano la vita delle donne. Se il titolo della rassegna richiama le narrazioni femminili che si sottraggono ai ruoli imposti, è altrettanto necessario interrogarsi sui meccanismi che quei ruoli li producono e li mantengono. Per questo, il programma di dicembre guarda all’educazione maschile e ai modelli di mascolinità trasmessi nelle famiglie, nella scuola e nella società: comprendere come vengono cresciuti i maschi significa comprendere anche le condizioni che definiscono, limitano o ostacolano il percorso delle donne.



In questo quadro, i due appuntamenti di dicembre affrontano il tema da prospettive diverse, mettendo in dialogo processi educativi, rappresentazioni culturali e narrazioni cinematografiche.

L’11 dicembre, alle ore 19.00 presso la Sala Conferenze del complesso storico Lo Quarter, si terrà Maschi del Futuro, un talk con Francesca Cavallo, autrice, editrice e attivista per la parità di genere e i diritti LGBTQ+. Dopo il successo internazionale di Storie della buonanotte per bambine ribelli, pubblicato in 49 paesi con oltre 7 milioni di copie vendute, Cavallo ha dato vita al progetto “Maschi del Futuro”, che comprende una newsletter settimanale, una serie di eventi dal vivo e il libro Storie spaziali per maschi del futuro. Il progetto propone una riflessione critica su come, a livello culturale e familiare, sono stati educati i maschi fino a oggi e su quali modelli alternativi immaginare per rendere più equi i rapporti tra generi. Ingresso libero e gratuito.



Il 16 dicembre, sempre alle 19.00 presso la Sala Conferenze de Lo Quarter, sarà proiettato The Rider – Il sogno di un cowboy di Chloé Zhao, una delle registe più rilevanti del panorama internazionale e seconda donna a vincere l’Oscar per la miglior regia. Il film racconta la storia di Brady Blackburn, giovane addestratore di cavalli selvaggi e promessa del rodeo, costretto a rinegoziare la propria identità dopo un grave incidente che gli impedisce di cavalcare. Attraverso il percorso del protagonista, The Rider riflette sulla fragilità maschile, sulle aspettative sociali legate alla forza e al successo e sulla possibilità di ridefinire la propria idea di mascolinità. Un racconto che dialoga con il focus di SCOMPOSTE, mettendo in luce come i modelli educativi maschili incidano profondamente sulle relazioni di genere. Ingresso libero e gratuito. Il programma completo della rassegna proseguirà fino all’8 marzo.



Nella foto: Francesca Cavallo