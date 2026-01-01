Alguer.it
Seminario su cinema e doppiaggio ad Alghero
S.A. 8:28
Seminario su cinema e doppiaggio ad Alghero
Mauro Porcu ritorna ad Alghero con un nuovo seminario sul Cinema e ci pone il quesito se sia davvero fondato sostenere che la tradizione italiana del doppiaggio sia, o sia stata, la più eccellente a livello internazionale. Appuntamento sabato 31 gennaio
Seminario su cinema e doppiaggio ad Alghero

ALGHERO - L’Associazione Fondo VP-Sardinia, ars pro natura, prosegue il programma culturale 2026 con il seminario a cura di Mauro Porcu: Il Museo degli Errori. Crimini e misfatti dei doppiaggi e degli adattamenti italiani. L’evento si svolge in partenariato con la Società Operaia di Mutuo Soccorso Alghero che lo ospita nella sede sui Bastioni Marco Polo 27, sabato 31 gennaio, alle ore 18.00. Introduce l’incontro Massimiliano Fois, Presidente SOMS Alghero e Valentina Piredda-Sardinia illustra il ciclo di eventi BastioniSottoSopra 2026. Mauro Porcu ritorna ad Alghero con un nuovo seminario sul Cinema e ci pone il quesito se sia davvero fondato sostenere che la tradizione italiana del doppiaggio sia, o sia stata, la più eccellente a livello internazionale.

Quanto contenuto va perduto quando i dialoghi vengono tradotti e adattati dalla lingua originale a quella del pubblico che li ascolta? Al di là delle inevitabili mediazioni culturali, quanta parte del testo e della messa in scena iniziali viene alterata o snaturata per via di censure, superficialità, protagonismi, battute aggiunte, competenze insufficienti e condizioni lavorative che compromettono sempre più la qualità degli adattamenti cinematografici che arrivano nelle nostre sale? Con esempi da “Pulp Fiction” a “Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso”, passando per Bergman, i Monty Python, Carpenter, De Palma, Cassavetes, e tanti altri, il pubblico – guidato dall’esperto Mauro Porcu - è invitato a visitare il Museo degli Errori con i suoi discutibili, e talvolta solo divertenti, doppiaggi e adattamenti italiani.
