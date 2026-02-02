Alguer.it
S.A. 10:22
Via al corso di algherese gratuito: iscrizioni
E´ organizzato dall’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer. Laboratorio di lingua gratuito in cui l’apprendimento della grafia avverrà tramite il riferimento alla produzione della tradizione letteraria algherese
ALGHERO - È aperta l’iscrizione al Corso d’algherese 2026 organizzato dall’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer. Corso che quest’anno viene proposto come laboratorio di lingua gratuito in cui l’apprendimento della grafia, indispensabile per acquisire l’abilità di lettura e scrittura, avverrà tramite il riferimento alla produzione della tradizione letteraria algherese, in particolare poesie e canzoni della fine dell’Ottocento e prima metà del Novecento.
2/2/2026
