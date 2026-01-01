Alguer.it
Basket A, Trieste batte Sassari nel finale
I biancoblu si presentano in vantaggio di 5 lunghezze all’ultimo mini intervallo, ma nella volata finale Trieste sistema le proprie percentuali dall’arco e produce l’allungo decisivo guidata da Jahmi’us Ramsey, MVP della partita con 24 punti
Basket <i>A</i>, Trieste batte Sassari nel finale

SASSARI - Quaranta minuti di buona intensità non bastano per espugnare il PalaRubini. Dopo una partita ben giocata e per larghi tratti condotta, Trieste trova lo spunto giusto nell'ultimo quarto (32 punti realizzati) e piega le resistenze del Banco di Sardegna, superato con il risultato finale di 76-70.

Arrivata in terra giuliana senza Johnson (oltre ai lungodegenti Beliauskas e Marshall), la squadra sassarese gioca una partita solida, trascinata dalla contagiosa energia di Ceron (miglior prestazione stagionale con 4 triple a segno) e dall’efficacia nel gioco interno di Thomas (doppia-doppia da 14 punti e 11 rimbalzi).

I biancoblu si presentano in vantaggio di 5 lunghezze all’ultimo mini intervallo, ma nella volata finale Trieste sistema le proprie percentuali dall’arco e produce l’allungo decisivo guidata da Jahmi’us Ramsey, MVP della partita con 24 punti.

PALLACANESTRO TRIESTE-DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI 76-70

PALL. TRIESTE: Toscano-Anderson 9, Martucci NE, Ross 7, Deangeli 2, Uthoff 10, Ruzzier 2, Sissoko NE, Candussi 5, Iannuzzi NE, Brown 7, Brooks 10, Ramsey 24. Allenatore: Gonzalez
DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Pullen 7, Buie 13 (9 ast), Zanelli 3, Seck NE, Johnson NE, Ceron 12, Casu NE, Vincini 8 (7 reb), Mezzanotte 2, Thomas 14 (11 reb), McGlynn 6, Visconti 5. Allenatore: Mrsic
PARZIALI: 20-16; 26-29 (6-13); 44-49 (18-20); 76-70 (32-21)
ARBITRI: Pepponi, Sahin e Dori
