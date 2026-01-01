Alguer.it
Cor 8:19
Women, vince Schio contro un´ottima Dinamo
Le campionesse d´Italia del Famila Wuber Schio proseguono la loro marcia trionfale al PalaSerradimigni (89-73), ma alla fine sono applausi per le biancoblu
Women, vince Schio contro un´ottima Dinamo

SASSARI - Una prestazione di coraggio, che non vale dei punti in classifica, ma che lascia delle sensazioni positive per il finale di regular season. Le campionesse d'Italia del Famila Wuber Schio proseguono la loro marcia trionfale al PalaSerradimigni (89-73), ma alla fine sono applausi per le biancoblu, che tengono la partita viva fino alla fine con carattere e spirito di sacrificio.
Schio, alle prese con la preparazione dei play-in di Eurolega, prende il sopravvento nel terzo quarto per poi andare in fuga nel terzo grazie alle ottime percentuali da tre punti (47% alla sirena), ma la Dinamo rientra da -22 a -12 con le ottime prove di Richards (24 punti), Poindexter (18) e Egwoh (11). Senz'altro un buon viatico in vista del prossimo match, importantissimo, in casa di Battipaglia.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-FAMILA WUBER SCHIO 73-89

DINAMO BANCO DI SARDEGNA: Richards 24, Carangelo 10, Poindexter 18, Boros, Egwoh 11, Sammartino, Tammaro, Sanna, Trozzola, Spinelli 5, Treffers NE, Turel 5. Allenatore: Citrini

FAMILA WUBER SCHIO: Verona 11, Conde 14, Keys 1, Shepard 23, Laksa 5, Sottana 8, Zanardi 8, Andrè 7, Zandalasini NE, Badiane 12. Allenatore: Lapena

PARZIALI: 18-20; 33-47 (15-27); 48-69 (15-22); 73-89 (25-20)

ARBITRI: Nuara, Roiaz, Praticò
