Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSportBasket › La Dinamo cade a Udine: 92-79
Cor 8:03
La Dinamo cade a Udine: 92-79
Dopo un avvio di partita equilibrato, la squadra allenata da coach Vertemati mette una marcia in più nel secondo periodo (27-16) trascinata dalle triple di Alibegovic
La Dinamo cade a Udine: 92-79

SASSARI - La Dinamo Banco di Sardegna lotta con orgoglio ma cede al PalaCarnera di Udine contro la Apu Old Wild West per 92-79. Dopo un avvio di partita equilibrato, la squadra allenata da coach Vertemati mette una marcia in più nel secondo periodo (27-16) trascinata dalle triple di Alibegovic e dai punti, e rimbalzi, di Mekowulu. I biancoblu restano in partita con la solidità di Buie e le triple di Beliauskas e Visconti risalendo anche a -4, ma le triple di Alibegovic (26) e Zoriks indirizzano il match. Al Banco non bastano i 15 punti di Buie e i 12 punti di capitan Thomas.

Coach Veljko Mrsic: «Prima di tutto complimenti a Udine. Hanno giocato meglio di noi e l'inerzia del match era sempre dalla loro parte. Noi abbiamo avuto buoni momenti, ma in quelli più importanti non siamo stati capaci di rientrare del tutto. In questo momento loro sono una squadra migliore, hanno giocato con più intensità e a noi per vincere fuori casa manca ancora qualcosa e dobbiamo lavorare su questo aspetto».

Riguardo al secondo quarto: «Il secondo periodo è stato sicuramente condizionato dai problemi di falli che abbiamo avuto con Thomas e McGlynn e dalla poca continuità al tiro. Ripeto, per vincere fuori casa dobbiamo essere più cattivi, avere più grinta nei momenti importanti, soprattutto in difesa. Con una miglior difesa, di conseguenza crescerà anche l'attacco».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8:19
Women, vince Schio contro un´ottima Dinamo
Le campionesse d´Italia del Famila Wuber Schio proseguono la loro marcia trionfale al PalaSerradimigni (89-73), ma alla fine sono applausi per le biancoblu
2/2Basket D, l´Alghero travolge Elmas
1/2Super Dinamo contro Cremona
31/1Basket: A Sassari arriva la Vanoli Cremona
31/1Women a Campobasso per giocarsela
25/1Basket A, Trieste batte Sassari nel finale
18/1Passa Napoli, standing ovation per Polonara
17/1Dinamo sfida Napoli al palazzetto
16/1Achille Polonara al Pala Serradimigni
15/1Europe Cup: A Sassari passa Zaragoza
12/1Le Dinamo Women tornano al successo
« indietro archivio basket »
9 febbraio
Trony, ił rapinatore mascherato colpisce ancora
9 febbraio
Treno Sassari-Alghero, disservizio senza data di scadenza
7 febbraio
Nuova rapina ad Alghero in farmacia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)