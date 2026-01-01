Cor 8:03 La Dinamo cade a Udine: 92-79 Dopo un avvio di partita equilibrato, la squadra allenata da coach Vertemati mette una marcia in più nel secondo periodo (27-16) trascinata dalle triple di Alibegovic



SASSARI - La Dinamo Banco di Sardegna lotta con orgoglio ma cede al PalaCarnera di Udine contro la Apu Old Wild West per 92-79. Dopo un avvio di partita equilibrato, la squadra allenata da coach Vertemati mette una marcia in più nel secondo periodo (27-16) trascinata dalle triple di Alibegovic e dai punti, e rimbalzi, di Mekowulu. I biancoblu restano in partita con la solidità di Buie e le triple di Beliauskas e Visconti risalendo anche a -4, ma le triple di Alibegovic (26) e Zoriks indirizzano il match. Al Banco non bastano i 15 punti di Buie e i 12 punti di capitan Thomas.



Coach Veljko Mrsic: «Prima di tutto complimenti a Udine. Hanno giocato meglio di noi e l'inerzia del match era sempre dalla loro parte. Noi abbiamo avuto buoni momenti, ma in quelli più importanti non siamo stati capaci di rientrare del tutto. In questo momento loro sono una squadra migliore, hanno giocato con più intensità e a noi per vincere fuori casa manca ancora qualcosa e dobbiamo lavorare su questo aspetto».



Riguardo al secondo quarto: «Il secondo periodo è stato sicuramente condizionato dai problemi di falli che abbiamo avuto con Thomas e McGlynn e dalla poca continuità al tiro. Ripeto, per vincere fuori casa dobbiamo essere più cattivi, avere più grinta nei momenti importanti, soprattutto in difesa. Con una miglior difesa, di conseguenza crescerà anche l'attacco».