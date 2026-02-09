S.A. 11:22 Alla Mercede arriva Alberta Sanna, promessa Dinamo L´atleta disputerà i campionati giovanili U17 e U19, sarà inserita anche nel roster della serie B e, in doppio utilizzo, della serie A1 della Dinamo



ALGHERO - La Mercede Basket ha tesserato la giovane ala Alberta Sanna, proveniente dalla Dinamo SS. L'atleta disputerà i campionati giovanili U17 e U19, sarà inserita anche nel roster della serie B e, in doppio utilizzo, della serie A1 della Dinamo. «Ringrazio la Dinamo SS - dichiara Francesco De Rosa - per aver permesso ad Alberta di chiudere ad Alghero la stagione, sia nei campionati giovanili che con la prima squadra. La collaborazione con la Dinamo, iniziata 5 anni fa, ha fatto sì che la ragazza abbia potuto conoscere noi come società e la ragazze come squadra. Siamo sicuri che Alberta potrà alzare il proprio livello perché entra in gruppi giovanili competitivi e in una serie B che al momento guida la classifica imbattuta. Potrà mettere a frutto quanto imparato in Dinamo, sotto la guida di Stefania Bazzoni e Paolo Citrini, giocando partite valide per il titolo Regionale giovanile e senior». «La sinergia tra le due società verrà sicuramente implementata e migliorata, per permettere anche ad altre ragazze la stessa possibilità che sta avendo Alberta ad Alghero e le nostre giovani a Sassari» conclude De Rosa.