Cor 19:10 Super Dinamo contro Cremona Riscatto Dinamo: i sassaresi cancellano la recente serie di tre sconfitte in campionato e battono con autorità la Vanoli Cremona al PalaSerradimigni (104-86)



SASSARI - Con una prova di grande solidità ed energia, i sassaresi cancellano la recente serie di tre sconfitte in campionato e battono con autorità la Vanoli Cremona al PalaSerradimigni (104-86). Un successo doppiamente prezioso, perché consente di allontanare la zona calda della graduatoria e di ribaltare anche la differenza canestri dell'andata (-4).



Coach Veljko Mrsic incassa una prestazione di alto livello da parte dei suoi, sempre avanti fin dai primi possessi grazie a un atteggiamento aggressivo e determinato che ha permesso anche di mascherare qualche piccola sbavatura a rimbalzo. Guidati dalle triple di Visconti in avvio, i Giganti sono andati avanti di 13 nel primo tempo, per poi dare una spallata decisiva al match nel terzo quarto, quando l'incisività interna di McGlynn ha permesso di spegnere le ultime resistenze di Cremona.



Decisivi i 19 punti della coppia Visconti-McGlynn, con il secondo capace di portare giù 7 rimbalzi e di intimidire in difesa con 3 stoppate spettacolari. In crescita evidente anche Pullen (18 personali), mentre Beliauskas si è fatto sentire al rientro con 11 punti.



DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VANOLI CREMONA 104-86



DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Pullen 18, Buie 10 (6 ast), Zanelli 3, Seck NE, Beliauskas 11, Ceron, Casu NE, Vincini 8 (7 reb), Mezzanotte 4, Thomas 12 (6 reb), McGlynn 19 (9 reb), Visconti 19 (3/6 3p). Allenatore: Mrsic



VANOLI CREMONA: Anigbogu 6, Willis 19, Jones 2, Casarin 9, Grant 12, Galli NE, Veronesi 5, Burns 5, Durham 17, Ndiaye 11. Allenatore: Brotto



PARZIALI: 26-17; 52-45 (26-28); 83-62 (31-17);



ARBITRI: Grigioni, Valleriani, Dionisi