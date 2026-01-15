Cor 9:00 Dinamo sfida Napoli al palazzetto Sono 24 i precedenti tra le due squadre, con Napoli avanti per 15-9 nel totale ma in svantaggio per 7-4 nelle sfide giocate a Sassari. Palla a due al Pala Serradimigni domenica 18 gennaio ore 17







La Guerri Napoli di coach Alessando Magro è squadra solida, come testimonia anche l'ultimo impegno, perso in volata contro l'Olimpia Milano dopo un ottimo avvio. Il miglior marcatore di squadra è la guardia Rasir Bolton (15,6 punti di media), ex Bulldog dell'Università di Gonzaga. Talento sul perimetro anche con Naz Mitrou-Long, play greco-canadese con esperienze anche in Eurolega tra Olimpia Milano, Olympiacos e Zalgiris Kaunas (14,8 di media). Solido anche il contributo delle ali Savion Flagg, ex Rytas Vilnius, e di Aamir Simms, arrivato in Campania dopo l'avventura biennale con la Reyer Venezia. Nel reparto lunghi spazio all'ex Fenerbahce Ed Croswell (10,8 punti e 5,1 rimbalzi) e all'Azzurro Willy Caruso. Dalla panchina, spazio al play/guardia Ishmael El-Amin, alla guardia/ala Leonardo Faggian e gli ex Stefano Gentile e Kaspar Treier. SASSARI - La Dinamo Banco di Sardegna ritrova l'abbraccio del pubblico amico nel 15° turno della Serie A Unipol, il primo del girone di ritorno. Domenica (palla a due alle 17), i Giganti ricevono al PalaSerradimigni la Guerri Napoli: dopo le due battute d'arresto contro Reggio Emila e Saragozza. Nelle ore precedenti alla gara, coach Mrsic cercherà di recuperare qualcuno degli acciaccati, con Beliauskas, Johnson e Buie (oltre al lungodegente Marshall) che non hanno preso parte all'ultimo impegno in FIBA Europe Cup.Dall'altra parte ci sarà un avversario in buone condizioni di forma, che la scorsa settimana ha saputo strappare il pass per le Final Eight di Coppa Italia dopo un girone d'andata da 6 vittorie e 8 sconfitte. La gara, importantissima in termini di classifica, sarà resa speciale anche dalla presenza a bordocampo di Achille Polonara , che riceverà l'abbraccio del pubblico biancoblu. Sarà la sua prima apparizione a Sassari dopo l'annuncio del suo ritorno alla Dinamo lo scorso agosto. Tutto il popolo Dinamo è chiamato a raccolta per tributargli un caloroso bentornato.La Guerri Napoli di coach Alessando Magro è squadra solida, come testimonia anche l'ultimo impegno, perso in volata contro l'Olimpia Milano dopo un ottimo avvio. Il miglior marcatore di squadra è la guardia Rasir Bolton (15,6 punti di media), ex Bulldog dell'Università di Gonzaga. Talento sul perimetro anche con Naz Mitrou-Long, play greco-canadese con esperienze anche in Eurolega tra Olimpia Milano, Olympiacos e Zalgiris Kaunas (14,8 di media). Solido anche il contributo delle ali Savion Flagg, ex Rytas Vilnius, e di Aamir Simms, arrivato in Campania dopo l'avventura biennale con la Reyer Venezia. Nel reparto lunghi spazio all'ex Fenerbahce Ed Croswell (10,8 punti e 5,1 rimbalzi) e all'Azzurro Willy Caruso. Dalla panchina, spazio al play/guardia Ishmael El-Amin, alla guardia/ala Leonardo Faggian e gli ex Stefano Gentile e Kaspar Treier.