Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSportBasket › Dinamo sfida Napoli al palazzetto
Cor 9:00
Dinamo sfida Napoli al palazzetto
Sono 24 i precedenti tra le due squadre, con Napoli avanti per 15-9 nel totale ma in svantaggio per 7-4 nelle sfide giocate a Sassari. Palla a due al Pala Serradimigni domenica 18 gennaio ore 17
Dinamo sfida Napoli al palazzetto

SASSARI - La Dinamo Banco di Sardegna ritrova l'abbraccio del pubblico amico nel 15° turno della Serie A Unipol, il primo del girone di ritorno. Domenica (palla a due alle 17), i Giganti ricevono al PalaSerradimigni la Guerri Napoli: dopo le due battute d'arresto contro Reggio Emila e Saragozza. Nelle ore precedenti alla gara, coach Mrsic cercherà di recuperare qualcuno degli acciaccati, con Beliauskas, Johnson e Buie (oltre al lungodegente Marshall) che non hanno preso parte all'ultimo impegno in FIBA Europe Cup.

Dall'altra parte ci sarà un avversario in buone condizioni di forma, che la scorsa settimana ha saputo strappare il pass per le Final Eight di Coppa Italia dopo un girone d'andata da 6 vittorie e 8 sconfitte. La gara, importantissima in termini di classifica, sarà resa speciale anche dalla presenza a bordocampo di Achille Polonara, che riceverà l'abbraccio del pubblico biancoblu. Sarà la sua prima apparizione a Sassari dopo l'annuncio del suo ritorno alla Dinamo lo scorso agosto. Tutto il popolo Dinamo è chiamato a raccolta per tributargli un caloroso bentornato.

La Guerri Napoli di coach Alessando Magro è squadra solida, come testimonia anche l'ultimo impegno, perso in volata contro l'Olimpia Milano dopo un ottimo avvio. Il miglior marcatore di squadra è la guardia Rasir Bolton (15,6 punti di media), ex Bulldog dell'Università di Gonzaga. Talento sul perimetro anche con Naz Mitrou-Long, play greco-canadese con esperienze anche in Eurolega tra Olimpia Milano, Olympiacos e Zalgiris Kaunas (14,8 di media). Solido anche il contributo delle ali Savion Flagg, ex Rytas Vilnius, e di Aamir Simms, arrivato in Campania dopo l'avventura biennale con la Reyer Venezia. Nel reparto lunghi spazio all'ex Fenerbahce Ed Croswell (10,8 punti e 5,1 rimbalzi) e all'Azzurro Willy Caruso. Dalla panchina, spazio al play/guardia Ishmael El-Amin, alla guardia/ala Leonardo Faggian e gli ex Stefano Gentile e Kaspar Treier.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19:40
Achille Polonara al Pala Serradimigni
Splendida sorpresa per i tifosi della Dinamo Banco di Sardegna: Achille Polonara sarà al Pala Serradimigni di Sassari per assistere alla partita che la Dinamo giocherà contro Napoli
15/1/2026
Europe Cup: A Sassari passa Zaragoza
Thomas e compagni cedono al Casademont di Zaragoza per 75-94 dopo un incontro iniziato ad armi pari, deciso poi dai break di Yusta (23) e Robinson (23) prima in chiusura di terzo periodo e successivamente in apertura di quarto periodo. Al Banco non bastano i 14 di Pullen e i 12 di McGlynn.
12/1Le Dinamo Women tornano al successo
13/1Dinamo-Saragoza dell´ex Spissu: preview
10/1Dinamo Lab alla Champions Cup
7/1Pallacanestro Alghero sfiora la vittoria contro Cus Cagliari
29/12Dinamo corsara al Pala Verde di Trieste
22/12Mercede vince ancora contro Il Gabbiano
22/12Sap Alghero cade a Cagliari
18/12Mercede vola: 8 vittorie di fila
4/12Campi inagibili, salta il derby
1/12Mercede Alghero al comando della B
« indietro archivio basket »
17 gennaio
«Addizionale comunale, incomprensibile Di Nolfo»
14 gennaio
Schianto in via Barracu: cinque feriti
16 gennaio
«Nessuno taglia le tasse, Ryanair volerà via»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)