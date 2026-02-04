S.A. 21:17 Titolare mette in fuga il ladro al Bar La Pergola Tentata rapina ad Alghero, dopo i due casi degli ultimi giorni. Stavolta il copione non si è ripetuto perché il ladro è stato messo in fuga dal titolare, Piero Daga, che ha inseguito il ladro fino alla pineta di Maria Pia. Proseguono le indagini dei carabinieri



ALGHERO - Tentata rapina ad Alghero, il terzo caso in una settimana. Questa sera, l'obiettivo del malvivente - sono in corso le indagini per stabilire se si tratta dello stesso responsabile degli altri due colpi - è stata la tabaccheria-bar La Pergola, in viale I Maggio. Stavolta, tuttavia, il copione non si è ripetuto perché il ladro è stato messo in fuga dal titolare, Piero Daga, che ha inseguito il ladro fino alla pineta di Maria Pia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che proseguono le indagini sui casi degli ultimi giorni