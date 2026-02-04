Alguer.it
S.A. 21:17
Titolare mette in fuga il ladro al Bar La Pergola
Tentata rapina ad Alghero, dopo i due casi degli ultimi giorni. Stavolta il copione non si è ripetuto perché il ladro è stato messo in fuga dal titolare, Piero Daga, che ha inseguito il ladro fino alla pineta di Maria Pia. Proseguono le indagini dei carabinieri
Titolare mette in fuga il ladro al Bar <i>La Pergola</i>

ALGHERO - Tentata rapina ad Alghero, il terzo caso in una settimana. Questa sera, l'obiettivo del malvivente - sono in corso le indagini per stabilire se si tratta dello stesso responsabile degli altri due colpi - è stata la tabaccheria-bar La Pergola, in viale I Maggio. Stavolta, tuttavia, il copione non si è ripetuto perché il ladro è stato messo in fuga dal titolare, Piero Daga, che ha inseguito il ladro fino alla pineta di Maria Pia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che proseguono le indagini sui casi degli ultimi giorni
9:50
Rapina alla Coop, la seconda in pochi giorni
Malviventi scatenati ad Alghero. Stesso copione del 29 gennaio: maschera di Dalì, minaccia il cassiere con una pistola verso l'orario di chiusura e si fa consegnare i contanti davanti ai clienti terrorizzati, prima di darsi alla fuga
4/2/2026
«Torre della Polveriera a rischio crollo»
A segnalarlo è il presidente di Iniziativa Alghero Francesco Sasso che pone ancora una volta l´attenzione sulle condizioni della struttura sui Bastioni di Alghero
