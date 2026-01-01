Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaCronaca › Rapina alla Coop, la seconda in pochi giorni
S.A. 9:50
Rapina alla Coop, la seconda in pochi giorni
Malviventi scatenati ad Alghero. Stesso copione del 29 gennaio: maschera di Dalì, minaccia il cassiere con una pistola verso l'orario di chiusura e si fa consegnare i contanti davanti ai clienti terrorizzati, prima di darsi alla fuga
Rapina alla <i>Coop</i>, la seconda in pochi giorni

ALGHERO - Seconda rapina in pochi giorni ad Alghero mercoledì sera. Il luogo scelto è ancora una volta un supermercato, la Coop di via Asfodelo, dopo il colpo di alcuni giorni fa alla Conad City, nel quartiere della Cunetta [LEGGI]. Stesso copione del 29 gennaio scorso: il malvivente si presenta con la maschera di Salvador Dalì (conosciuta per la serie La Casa di Carta) intorno alle 20, minaccia il cassiere con una pistola (vera o falsa non si è potuto appurarlo) e si fa consegnare i contanti disponibili davanti ai clienti terrorizzati, prima di darsi alla fuga. I carabinieri che sono intervenuti sul posto stanno proseguendo le indagini.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20:39
«Torre della Polveriera a rischio crollo»
A segnalarlo è il presidente di Iniziativa Alghero Francesco Sasso che pone ancora una volta l´attenzione sulle condizioni della struttura sui Bastioni di Alghero
29/1Rapina alla Conad: punta la pistola e scappa
29/1«Sfregio alla lapide ad Alghero, ora basta»
29/1A fuoco la pentola: donna salvata in casa
21/1Esplosione durante Torres-Campobasso: daspo
17/1Fertilia: 4 moto rubate, denunce
17/1Giallo a Carbonia, cadavere nel parco
15/1Mamoiada: due denunce per truffa online
15/1Truffa Ue: azienda sarda nei guai
13/1Sassari: crolla solaio, famiglie evacuate
9/1Blitz al Mercato di Sassari: 140 kg di pesce sequestro
« indietro archivio cronaca »
5 febbraio
Ncc: vince la posizione della Regione
5 febbraio
Ecco le strisce pedonali creative
5 febbraio
«Subito un piano sicurezza per la città»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)