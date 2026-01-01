S.A. 9:50 Rapina alla Coop, la seconda in pochi giorni «Subito un piano sicurezza per Alghero» Malviventi scatenati ad Alghero. Stesso copione del 29 gennaio: maschera di Dalì, minaccia il cassiere con una pistola verso l'orario di chiusura e si fa consegnare i contanti davanti ai clienti terrorizzati, prima di darsi alla fuga



ALGHERO - Seconda rapina in pochi giorni ad Alghero mercoledì sera. Il luogo scelto è ancora una volta un supermercato, la Coop di via Asfodelo, dopo il colpo di alcuni giorni fa alla Conad City, nel quartiere della Cunetta [ LEGGI ]. Stesso copione del 29 gennaio scorso: il malvivente si presenta con la maschera di Salvador Dalì (conosciuta per la serie La Casa di Carta) intorno alle 20, minaccia il cassiere con una pistola (vera o falsa non si è potuto appurarlo) e si fa consegnare i contanti disponibili davanti ai clienti terrorizzati, prima di darsi alla fuga. I carabinieri che sono intervenuti sul posto stanno proseguendo le indagini.