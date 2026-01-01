S.A. 21:13 Rapina alla Conad: punta la pistola e scappa Un uomo è scappato via dal supermercato dopo aver rubato l´incasso e minacciato la cassiera con una pistola. E´ accaduto intorno alle 20.30 alla Conad di via Berlinguer



ALGHERO - Un uomo è scappato via dal supermercato dopo aver rubato l'incasso e minacciato la cassiera con una pistola. E' accaduto intorno alle 20.30 alla Conad di via Berlinguer, nel quartiere della Cunetta e un episodio analogo si era verificato 10 anni fa. Paura e panico nel negozio dove facevano la spesa gli ultimi clienti prima della chiusura alle 21. Allertate le forze dell'ordine che sono alla ricerca del responsabile. Cresce la tensione in città per gli episodi di criminalità in aumento.



Notizia in aggiornamento