S.A. 11:03
Carta identità digitale: nuovo orario ad Alghero
Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea perderà validità. Dal 28 gennaio al 28 luglio, è prevista un´apertura straordinaria degli uffici tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00
ALGHERO - A partire dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea perderà validità, sia in Italia che per l’espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Al fine di consentire ai cittadini di provvedere per tempo alla sostituzione del documento e agevolare il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), sono state programmate aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe ad Alghero. Il servizio è accessibile solo su prenotazione, tramite il portale ministeriale. Dal 28 gennaio 2026 al 28 luglio 2026, è prevista un'apertura straordinaria degli uffici tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
