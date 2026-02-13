Alguer.it
Cor 17:01
«Neurologia, conquista storica per Alghero»
Gabriella Esposito, capogruppo Pd Alghero: Un grande passo avanti anche verso il DEA di primo livello che contempla proprio la neurologia come uno dei reparti essenziali per il raggiungimento della classificazione ospedaliera
«Neurologia, conquista storica per Alghero»

ALGHERO - «E’ una conquista storica, perché gli ospedali algheresi non hanno mai avuto un reparto dedicato alla neurologia. Individuato come struttura semplice dipartimentale da atto aziendale della Asl, sarà ubicato all’ospedale Marino. La struttura si occuperà di diagnosi e trattamento delle patologie del sistema nervoso, dal cervello ai muscoli». Lo dichiara Gabriella Esposito, capogruppo del Partito democratico ad Alghero.

«Essenziale, tra l’altro, per il trattamento e la cura della sclerosi multipla e delle malattie infiammatorie del sistema nervoso periferico. Ha già all’attivo tre professionisti, che nell’immediatezza garantiranno le consulenze ospedaliere, sia dei reparti che del Pronto soccorso, e dal 2 marzo, con l’inserimento della specialistica a Cup, garantiranno l’attività di diagnosi e terapia delle principali malattie neurologiche a carattere cronico ed altamente specialistico».

«Un grande passo avanti anche verso il DEA di primo livello che contempla proprio la neurologia come uno dei reparti essenziali per il raggiungimento della classificazione ospedaliera che serve un vasto bacino di utenza territoriale. Passi avanti per nuovi servizi dedicati ai pazienti dei nostri ospedali che segnaliamo con soddisfazione, mantenendo sempre la necessaria vigilanza» chiude Gabriella Esposito (nella foto).
13/2/2026
