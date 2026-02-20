Alguer.it
Cor 8:15
Blitz sulla sanità: Dem fuori
La presidente nomina una Giunta di domenica e procede con le nuove nomine dei Direttori Generali dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari e dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura. Il Pd non partecipa
Blitz sulla sanità: <i>Dem</i> fuori

CAGLIARI - Ancora problemi, gli ennesimi, nei rapporti tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle in Sardegna. Oggetto del contendere sempre sanità e incarichi. Per la Asl n. 8 di Cagliari Alessandra Todde ha designato il dottor Aldo Atzori; per la Asl n. 2 della Gallura ha invece scelto il dottor Antonio Irione: Per entrambi l’incarico avrà durata triennale, con decorrenza dal 23 febbraio 2026. Alla seduta però, non hanno partecipato i tre assessori del Pd - Giuseppe Meloni, Rosanna Laconi ed Emanuele Cani - e dei Progressisti, Francesco Agus. Il tutto a dimostrazione che sui nomi ma soprattutto sulle modalità e l'opportunità di deliberare le nomine prima di un'intesa con i vecchi direttori licenziati prima della scadenza, in maggioranza non si è raggiunto nessun accordo.
21/2/2026
