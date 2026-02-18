Alguer.it
Da Alghero a Genova, neonata al Gaslini
Cor 12:33
Da Alghero a Genova, neonata al Gaslini
L’aereo, decollato da Ciampino, ha raggiunto l’aeroporto di Alghero per imbarcare la piccola paziente e l’équipe medica. Trasferimento d’urgenza nella notte per una neonata sassarese
Da Alghero a Genova, neonata al Gaslini

ALGHERO - Trasferimento d’urgenza nella notte per una neonata sassarese, trasportata dall’Ospedale Santissima Annunziata di Sassari all’Istituto Giannina Gaslini di Genova a bordo di un velivolo del 31esimo Stormo dell’Aeronautica militare. L’aereo, decollato da Ciampino, ha raggiunto l’aeroporto di Alghero per imbarcare la piccola paziente e l’équipe medica. Il velivolo è quindi ripartito alla volta di Genova. Una volta atterrata nello scalo ligure, la neonata è stata trasferita in ambulanza all’ospedale Gaslini per essere presa in carico dai sanitari.
