S.A. 21:58
Accreditamento regionale a Diagnostica Ozieri
L’assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale ha recentemente rilasciato la concessione alla Asl di Sassari l’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale della Diagnostica di Laboratorio dell’ospedale di Ozieri
OZIERI - La Struttura semplice dipartimentale Diagnostica di Laboratorio dell’ospedale “Segni” di Ozieri ha ottenuto in questi giorni l’accreditamento istituzionale. «Un risultato che rappresenta un traguardo di grande rilievo per la nostra Azienda. È il riconoscimento di un percorso fatto di competenze professionali, qualità organizzativa e rigoroso rispetto degli standard richiesti, a tutela della sicurezza e dell’affidabilità delle prestazioni offerte ai cittadini. Un risultato che conferma l’impegno costante dell’Asl nel garantire servizi diagnostici di elevato livello, rafforzando il ruolo del Presidio di Ozieri all’interno della rete sanitaria territoriale» dichiara il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi. L’assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale ha recentemente rilasciato la concessione alla Asl di Sassari l’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale della Diagnostica di Laboratorio dell’ospedale di Ozieri.
