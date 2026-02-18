Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSaluteSanità › A Ozieri la terapia semi-intensiva
Cor 13:20
A Ozieri la terapia semi-intensiva
La Asl di Sassari avvia un percorso per l’istituzione ad Ozieri dei posti letto di terapia intensiva multidisciplinare, avviando un processo per portare all’adeguamento della dotazione organica, agli interventi per ottenere l’adeguatezza dei locali e la dotazione strumentale
A Ozieri la terapia semi-intensiva

SASSARI - «L’ospedale Segni di Ozieri risulta logisticamente baricentrico e funzionale ad una integrazione sinergica con la Rianimazione dell’Ospedale Civile di Alghero e alle due Rianimazioni dell'Aou di Sassari, sede di Hub, e alle strutture della Gallura, in un’ottica di rete delle terapie sub intensive e intensive del Nord Sardegna. Il modello organizzativo prevede la creazione di un’area critica subintensiva funzionale alle attività del “Segni” e su cui convergono condizioni differenti di criticità, con la funzione di rendere disponibili posti letto in zona critica ad elevato contenuto tecnologico e assistenziale. Vuole esser questo l’ennesimo tassello, in un più ampio programma di riqualificazione di sviluppo del presidio ospedaliero di Ozieri avviato dal 2022 con l’istituzione della Asl 1» spiega il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.

Una Terapia Subintensiva articolata su differenti funzioni: Indirizzo post operatorio per recupero funzioni vitali post intervento, una “zona di recupero post operatorio”, dove avviene la stabilizzazione del paziente operato, il monitoraggio delle funzioni vitali, il controllo del dolore, prima della dimissione verso il reparto di degenza, o verso le cure intensive. Della zona di recupero hanno necessità tutti i pazienti post operati fragili ed a rischio, in particolare gli anziani pluripatologici fratturati, che attualmente vengono rinviati nei reparti. Questa destinazione d’uso consentirebbe di operare con maggior sicurezza pazienti a rischio, senza necessariamente vincolare la calendarizzazione dell’intervento alla disponibilità del posto letto presso le Rianimazioni dell’Hub per il successivo monitoraggio.

Indirizzo clinico internistico di area critica, destinato a pazienti provenienti dal pronto soccorso o dai reparti di degenza, clinicamente instabili o ad elevato rischio di instabilità. Indirizzo monitoraggio neurovascolare, per garantire un monitoraggio specialistico dell’ictus cerebrale ischemico acuto in fase di monitoraggio post procedurale di trombolisi, in assenza di indicazioni a percorso diagnostico-terapeutico presso l’Hub. Indirizzo monitoraggio emodinamico, per il trattamento delle più comuni patologie cardiovascolari che richiedono un monitoraggio ECGrafico ed emodinamico tempo limitato.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20/2/2026
Da Alghero a Genova, neonata al Gaslini
L’aereo, decollato da Ciampino, ha raggiunto l’aeroporto di Alghero per imbarcare la piccola paziente e l’équipe medica. Trasferimento d’urgenza nella notte per una neonata sassarese
18/2/2026
Sclerosi multipla: verso farmaci di nuova generazione
Nel Centro sclerosi multipla di Ozieri avviati i percorsi per la somministrazione di farmaci di nuova generazione
19/2/2026
25 milioni ai pronto soccorso sardi
Via libera all’indennità per medici ed operatori dell’emergenza-urgenza. L’assegnazione riguarda risorse già previste e incrementate progressivamente dalla normativa nazionale negli anni scorsi
18/2«Sede adeguata per il Serd ad Alghero»
16/2«Basta silenzi sull´ospedale Marino»
16/2«Neurologia, nessun merito a Sinistra»
14/2«Neurologia Alghero, conquista storica»
13/2«Serd al Marino, chiarimenti urgenti»
11/2Accreditamento regionale a Diagnostica Ozieri
11/2Medicina generale: verso nuove regole in Sardegna
11/2Nuovi direttori ad Oncologia ed Endocrinologia
12/2Cardiologia: visite gratuite a Sassari
9/2Epilessia: Neuropsichiatria infantile in prima linea
« indietro archivio sanità »
20 febbraio
Cercasi pellet disperatamente ad Alghero
21 febbraio
Carabinieri a tutto campo: 6 arresti e 9 denunce
21 febbraio
Alghero tagliata dai grandi eventi identitati



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)