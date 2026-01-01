Alguer.it
Veicoli rubati, denuncia a Sassari
L’intervento è scattato nel pomeriggio di domenica, quando gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno individuato un veicolo risultato provento di furto
SASSARI - La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo con l’accusa di ricettazione e violazione dell’articolo 4 della legge 110/75. L’intervento è scattato nel pomeriggio di domenica, quando gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno individuato un veicolo risultato provento di furto. Il comportamento sospetto dell’uomo, notato nei pressi del mezzo, ha spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire le chiavi dell’auto, confermando la disponibilità non autorizzata del veicolo. Gli ulteriori controlli sono stati estesi all’abitazione dell’indagato, dove la perquisizione domiciliare ha dato esito positivo: all’interno sono stati trovati diversi oggetti di proprietà altrui, tra cui un motoveicolo di cui era stato appena denunciato il furto.

Il tempestivo ritrovamento del mezzo ha permesso la restituzione al legittimo proprietario, evitando che potesse essere occultato o ceduto. L’operazione ha consentito di raccogliere elementi ritenuti utili per procedere alla denuncia dell’uomo. L’episodio si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo disposti dalla Polizia di Stato per prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio sul territorio.
