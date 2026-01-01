Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaReferendum Riforma: confronto ad Alghero
Cor 13:05
Riforma: confronto ad Alghero
Il Comitato Sì Riforma organizza ad Alghero un momento di confronto pubblico dedicato alle ragioni del SÌ al referendum sulla riforma della giustizia per la giornata di giovedì 26 febbraio
<i>Sì</i> Riforma: confronto ad Alghero

ALGHERO - L’appuntamento è per giovedì 26 febbraio alle ore 18:30, presso la sede del Polisoccorso di Alghero, in via Liguria 14/16. Nel corso dell’incontro si approfondiranno i contenuti della riforma, con particolare attenzione alla separazione delle carriere, al tema dell’indipendenza della magistratura e alla responsabilità disciplinare.

Dopo i saluti di Alessandro Cocco, per il Comitato Sì Riforma, si aprirà un confronto tra il Prof. Avv. Federico Onnis Cugia, l’Avv. Antonello Peru e l’Avv. Michele Pais. A concludere l’incontro, moderato da Alessio Auriemma, sarà l’Avv. Marco Porcu.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comitato Sì Separa, è aperta a tutti i cittadini interessati a discutere nel merito la riforma costituzionale e a confrontarsi sui suoi effetti concreti. «Contro le bufale, per una giustizia giusta»: questo lo spirito dell’incontro, che punta a offrire dati, argomenti e chiarimenti in vista del referendum.
24 febbraio
Colpo alla Cunetta, finestrini spaccati
24 febbraio
Torralba: minaccia la madre per soldi
24 febbraio
Assemblea cittadina per la Palestina



